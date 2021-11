Alec Baldwin saksøkes etter «Rust»-skyting

Skuespiller og produsent Alec Baldwin blir saksøkt av en kollega for den fatale skyteepisoden under innspillingen av westernfilmen «Rust».

Erstatningskravet kommer fra lysansvarlig Serge Svetnoy, som i søksmålet hevder at skytingen, som kostet filmfotograf Halyna Hutchins livet, ble «forårsaket av de uaktsomme handlingene» til blant andre Baldwin, som både er produsent og hovedrolleinnehaver i filmen.

Også våpenansvarlig Hannah Gutierrez-Reed blir anklaget i søksmålet. Gjennom sine advokater hevder hun at hun blir forsøkt utpekt som den skyldige for Hutchins' død.

– For å si det enkelt var det ingen grunn til at skarp ammunisjon skulle bli plassert i revolveren, eller være tilgjengelig noe sted på settet. At det var en kule i revolveren utgjorde en dødelig trussel mot alle i nærheten, heter det.

Sjekket ikke ordentlig

Baldwin, innspillingsleder Dave Halls og Gutierrez-Reed fulgte ikke etablert industripraksis for håndtering av våpen og «tillot at en revolver ladd med skarp ammunisjon ble rettet mot levende mennesker», heter det i søksmålet.

Filmfotograf Hutchins ble skutt da Baldwin øvde på en scene i filmen der han skyter mot kameraet. Kula traff Hutchins i brystet og regissør Joel Souza i skulderen, og Hutchins døde av skadene.

Baldwin ble gitt revolveren av Halls, som sa at den var «kald», bransjespråk for et ufarlig våpen. Senere har Halls sagt til etterforskere at han ikke sjekket våpenet ordentlig.

Konspirasjonspåstander

Gutierrez-Reed har vært ansvarlig for våpen og ammunisjon på filmen, og i en uttalelse onsdag insisterer forsvarerne hennes på at hun ikke visste hvorfor det var skarp ammunisjon på filmsettet.

– Vi ber om en fullstendig etterforskning for å få alle fakta på bordet, inkludert om kulene, hvordan de havnet i boksen for etterligninger, og hvem som la dem der, heter det i uttalelsen.

– Vi er overbeviste om at dette var sabotasje og om at Hannah blir forsøkt utpekt. Vi mener også at åstedet ble tuklet med før politiet ankom, heter det videre.

Statsadvokat Mary Carmack-Altwies i Santa Fe avviste påstandene om en konspirasjon onsdag.

