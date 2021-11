Migranter fanget på grensen – ble slått av soldat

Youssef Atallah (37) befant seg i skogområdet mellom Polen og Hviterussland uten verken mat eller drikke, iskald og med knekt nese som gjorde det vanskelig å puste.

Han forteller til nyhetsbyrået Reuters at han ble slått av en hviterussisk soldat som slo han da han var fanget på grensen.

– De tok oss og beordret oss ned på knærene, vi gikk på knærne. En soldat sparket meg i ansiktet så jeg besvimte i noen minutter. Han knakk nesen min og et bein her (peker på skinnet journ.anm) og øynene mine er hoven, sier Atallah

Nå befinner han seg på et flykningsenter øst i Polen. Derfra deler han sin opplevelse av den inhumane behandlingen i grenseområdet.

På ordre fra staten

Migranter blir returnert til Hviterussland av polske soldater, for så å bli blokkert av de samme hviterussiske soldatene som tidligere hjalp dem å krysse grensen til Polen.

– Vi sa at vi ville tilbake til Minsk, vi ville ikke fortsette denne turen. De sa til oss at det ikke var et alternativ for oss å dra tilbake til Misk, bare dra til polen, sier Atallah.

En afghansk migrant som ønsket å være anonym, fortalte at han hadde vært i samme situasjon. Den eneste muligheten var å forsøke å krysse grensen, med støtte fra hviterussiske soldater.

En afghansk jente på migrantsenteret i Polen. Foto: MARKO DJURICA / REUTERS

– Hviterussiske soldater tvinger og hjelper migranter å komme seg over grensen, sa han til nyhetsbyrået.

Soldatene sa til mannen at de handlet på ordre fra staten.

Tvinger migranter over grensen

Selv flyktet den anonyme mannen fra Afghanistan etter at Taliban tok over makten i august. Han forteller at det hviterussiske militæret kom til migrantleirer om natten og tok med seg en gruppe på rundt 30 og 40 flyktninger, for så å tvinge dem over grensen.

– De ser på grensen, og hvis ikke er noen der gir de dem en boltsaks og tvinger dem til å klippe opp piggtårdgjerdet, sier han.

Thaer Rezk, en annen migrant fra Syria, sa at militæret av og til klipper gjerdet selv for at migrantene skal komme seg inn i EU.

Til tross for en lang reise, er den afghanske mannen likevel glad for å ha kommet seg til Polen.

– Jeg føler meg tryggere nå. Jeg er sikker på at jeg kan bygge en god karriere her, og at min sønn kan få en god utdannelse. Hans fremtid er sikret, sa han til nyhetsbyrået.

Kaotisk tilstand

EU har tidligere beskyldt Hviterussland for brudd på menneskerettigheter, og nå mener de at landet driver flyktninger fra Midtøsten, Afrika og Afghanistan over til Europa som en hevngjerning på disse uttalselsene.



EU uttalte at Hviterussland nå bruker migranter som flykter fra krig over til Europa som «reker».

Landets statsminister Luka.... avviser at de bruker migrantene som politisk våpen, og sier at USA og Europa har ansvaret for menneskene på grensen.

Onsdag uttalte den polske statsministeren Mateusz Morawiecki at Hviterussland driver «statlig kommunisme» hva gjelder migrantkrisen på grensen til Polen.

Situasjonen er anspent, og medier i hele verden melder om kaotiske forhold i skogsområdet mellom landene. Bare det siste døgnet har polske myndigheter pågrepet rundt 50 personer som har tatt seg over grensen på ulovlig vis.