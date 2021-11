Politico: Virtuelt toppmøte mellom Joe Biden og Xi Jinping mandag

Tidspunktet er foreløpig og kan bli endret, ifølge nettstedet.

Formålet med møtet, som har vært ventet en stund, er å dempe det anspente forholdet mellom landene.

– Kina er klar til å samarbeide med USA for å styrke utveksling og samarbeid over hele linjen og for å bringe landenes relasjoner tilbake på det rette sporet, heter det i et brev som Xi har sendt til Nasjonalkomiteen for kinesisk-amerikanske relasjoner (NCUSCR), ifølge Politico.

Brevet ble sendt i forbindelse med organisasjonens 55-årsjubileum.

Biden skal også ha sendt et brev i forbindelse med jubileet. I brevet blir den globale betydningen av forholdet mellom USA og Kina understreket, spesielt når det gjelder å møte utfordringer knyttet til å takle koronapandemien og klimaendringer.

Toppmøtet vil være virtuelt fordi Xi ikke ønsker å delta på noen arrangementer utenfor Kina.