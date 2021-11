Kulturministeren usikker på om hun skal til Kina-OL

18. oktober sendte Norges Idrettsforbund invitasjon til kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i anledning OL i Beijing.

«NIF vil sette stor pris på besøk av Statsråden under OL og/eller PL, og det vil være til stor glede og inspirasjon for utøverne og deres støtteapparat», står det i brevet, som TV 2 har fått innsyn i.

Samtidig ber Idrettsforbundet om en snarlig avklaring.

Men kulturministeren har ennå ikke svart på invitasjonen.

Trettebergstuen har heller ikke ønsket å stille opp til et intervju med TV 2 om saken.

– Foreløpig er det ikke tatt stilling til deltakelse, dette er fortsatt til vurdering, opplyser Kulturdepartementet i en e-post til TV 2.

Høyre-politiker Turid Kristensen ville blitt hjemme.

– Min holdning til dette er at hvis jeg som politiker ble invitert til Beijing-OL, så ville jeg ha takket nei, sier Kristensen som sitter i Familie- og kulturkomitéen.

– Jeg mener at dette er ett tydelig virkemiddel vi politikere har for å markere motstand både mot at et land som Kina får tildelt OL og til å sette søkelys på de alvorlige menneskerettighetsbruddene i landet, sier Stortingspolitikeren.

Også Venstre-politiker, Grunde Almeland, mener norske politikere bør avstå fra å reise til OL. Han er leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget

– Venstre har ved flere anledninger sagt, og mener fremdeles at høye representanter for det offentlige Norge ikke bør delta i lekene, sier Almeland til TV 2.

MOTSTAND: Protester under seremonien til OL-ilden i forbindelse med Beijing-OL. Foto: Aris Messinis

Total boikott

Dødsstraff, overvåking og sensur. Det går stadig verre for menneskerettighetene i Kina, ifølge den siste rapporten Amnesty.

Også Raftostiftelsen har fulgt den politiske utviklingen i Kina i mange år.

– OL i Beijing avvikles i en kontekst der vi ser et Kina som har gått i en stadig mer autoritær retning, også etter at de ble tildelt lekene, sier Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen.

Det skjer samtidig som det pågår et folkemord mot Uigurene, med over en million Uigurer i konsentrasjonsleirer, understreker han.

I en slik situasjon bør man vurdere en total boikott av lekene, mener Kobbeltvedt.

– Det er i alle fall viktig at man ikke sender en politisk delegasjon eller kongefamilie til Kina. Det vil være en måte å vise at man bidrar til den politiske legitimeringen av det totalitære regimet som Kina har utviklet seg mer og mer i retning av de siste årene.

– Hva med idrettsavtalen som Norge har med Kina?

– Idrettsavtalen med Kina fratar ikke Norge å gjøre en vurdering om det riktig å sende noen til OL nå, svarer Kobbeltvedt.

Kan bidra til å legitimere regimet

Også Sigmund Loland, professor på Norges Idrettshøgskole, ber Kulturminister Anette Trettebergstuen og øvrige politikere tenke seg godt om før de eventuelt reiser til Kina i februar.

– Enhver politiker som reiser uten en tydelig plan for å styrke menneskerettigheter til utsatte grupper er med på å legitimere regimet. De bør bli hjemme, sier Loland.

NIH-professoren har skrevet rapporten «Store idrettsarrangement og menneskerettigheter: begrensninger og muligheter», som NFF brukte i spørsmålet om å boikotte Qatar-VM.

– Bør kulturministeren reise til Beijing?

– Det vil være en tydelig markering om hun ikke reiser, svarer Loland.

Spørsmålet ministeren og andre politikere bør stille seg, er om på hvilken måte en eventuell reise kan styrke menneskerettighetene til utsatte grupper, mener han.

– Om svaret ikke holder mål, bør de bli hjemme. Det er på ingen måte første gang ledende politikere uteblir fra OL, sier NIH-professoren.

Må ikke skyve utøverne foran seg

Kjersti Løken Stavrum, etterlyser en debatt om hvordan Norge skal være representert under vinter-OL i Kina.

– Situasjonen er for uigurene og for Hong Kong er så kritikkverdig og problematisk. Pressen undertrykkes og ytringsfriheten er en illusjon. Vi kan ikke sende en delegasjon til Kina kun for å heie på idrettsutøverne, sier Løken Stavrum, styreleder i Norsk PEN som er del av verdens største ytringsfrihetsorganisasjon.

Hun oppfordrer politikerne og andre representanter til å være åpne og diskutere hvordan de ønsker å forholde seg til OL i Beijing.

– Hvis norske politikere og andre ressurspersoner mener det er riktig å reise, må de forklare hvorfor og hva de vil oppnå med et slikt besøk. Norsk PEN er ikke alene om å forvente at det settes et kritisk søkelys på situasjonen for menneskerettigheter under OL i Beijing for å unngå sportsvasking.

Hun mener det er viktig at andre enn utøverne tar debatten.

– Utøverne må få slippe å ta et ansvar for hvorfor lekene avholdes i Kina. Den støyten må apparatet rundt ta.

Ingen svar fra Kongehuset

TV 2 har sendt forespørsel til det norske Kongehuset med spørsmål om de skal sende sine rojale representanter til OL i Beijing.

Kongehuset har foreløpig ikke besvart TV 2 sine henvendelser.

De kongelige har vært til stede under de fleste olympiske lekene så sant det har vært mulighet, også i forrige Beijing-OL.

TV 2 har også kontaktet flere ulike politikere og stortingsrepresentanter med spørsmål om hva de tenker om politisk deltakelse under vinter-OL i Kina.

Silje Hjemdal fra FrP, som sitter i Familie- og kulturkomiteen har svart at hun selv ikke har planer om å reise til Beijing-OL.

– Hva andre politikere velger å gjøre må de svare for selv, men dette bør nettopp være opp til den enkelte som ved deltakelse på mye annet, mener Hjemdal.

Guri Melby (V), Hege Bae (Rødt) og Kathy Lie (SV) har ikke svart på våre spørsmål.

– Debatten burde vært i gang for lengst, sier Løken Stavrum om manglende svar fra politkerne.