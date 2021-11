USA bekymret over «uvanlig russisk aktivitet» nær grensen til Ukraina

USA er bekymret for at Russland vil gjenta 2014-invasjonen av Ukraina.

Mens det pågår en skarp ordkrig om migrantkrisen på grensen mellom Polen og Hviterussland, sier utenriksminister Antony Blinken at USA er bekymret for at Russland vil prøve å gjenta 2014-invasjonen av Ukraina.

Utenriksmininstrene Antony Blinken og Dmytro Kuleba under pressekonferansen onsdag. Foto: LEAH MILLIS/AFP/NTB

– Vi er bekymret over meldinger om uvanlig russisk militæraktivitet, sa Blinken under et møte med Ukrainas utenriksminister i Washington, melder CNN.

Blinken la til at USA følger situasjonen svært tett.

I løpet av november har satellittbilder og videoer på sosiale medier vist russisk styrkeoppbygging ved grensen til Ukraina.

Satellittbildet fra 1. november viser stridsvogner, pansret kjøretøy og annet militært materiell nord for Yelnya i Russland. Foto: Maxar Technologies/AFP/NTB

Pentagon: – Uvanlig

Pentagon-talsmannen John Kirby sier onsdag kveld norsk tid at de fortsatt følger situasjonen nøye.

– Vi ser fortsatt uvanlig militæraktivitet på russisk jord, nær grensen til Ukraina, og vi er fortsatt bekymret, sa Kirby ifølge transkriptet.

Han ville ikke gå i detalj om hvorfor amerikansk etterretning vurderer den russiske aktiviteten som uvanlig.

– Den er uvanlig på grunn av størrelsen og omfanget, og har uten tvil fått vår oppmerksomhet, sa Kirby.

Ifølge opplysninger på sosiale medier befinner styrker fra 4. stridsvogndivisjon seg ved jernbanestasjonen i Maslovka, mens stridsvogner, bakkestyrker og missilsystemer er flyttet til Yelnya, som ligger nær Hviterussland og Ukraina.

– Alt tyder på at russiske væpnede styrker opprettholder en slagkraftig offensiv gruppering rundt Ukraina, sier Roman Mashovets ved den ukrainske presidentens kontor til Military Times.

Advarte Putin

Russland har tidligere i år mobilisert ved grensen mot Ukraina og holdt omfattende øvelser blant annet i Svartehavet. Russlands styrkeoppbygging i området vakte bekymring i NATO, og var på et nivå man ikke hadde sett siden Russlands invasjon av Ukraina i 2014.

Russland har store styrker, mye våpen og forhåndslagret utstyr nær Ukraina.

Ifølge Ukrainas forsvarsdepartement befinner det seg rundt 90.000 russiske soldater nær grensen og i de opprørskontrollerte områdene i Øst-Ukraina.

Statssekretær Karen Donfried, som er USAs toppdiplomat i Europa, sier til nyhetsbyrået AP at Kreml er advart om konsekvensene av en økt sikkerhetstrussel mot Ukraina.

Donfried, som besøkte Norge i slutten av oktober, sier at CIA-sjef William Burns ga tydelig beskjed til Russlands president Vladimir Putin om at USA følger nøye med, da de møttes i Moskva mandag.