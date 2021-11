Steven Gerrard klar for Aston Villa

Aston Villa bekrefter at de har ansatt Steven Gerrard som erstatter for Dean Smith, som fikk sparken etter fredagens 0-1-nederlag for Southampton.

Ifølge BBC har Gerrard skrevet under på en avtale for tre og et halvt år.

Gerrard kommer fra jobben som Rangers-manager.

– Aston Villa er en klubb med rik historie og tradisjon i engelsk fotball. Jeg er er utrolig stolt over å bli klubbens nye manager, sier Steven Gerrard i en pressemelding.

– Jeg vil uttrykke min takknemlighet til alle tilknyttet til Glasgow Rangers for å ha gitt meg muligheten til å lede en så ikonisk fotballklubb. Å hjelpe dem med å sikre en rekordstor 55. ligatittel vil alltid ha en spesiell plass i hjertet mitt. Jeg vil ønske spillerne, støtteapparatet og supporterne det aller beste for fremtiden, fortsetter Gerrard.

Etter elleve kamper ligger Aston Villa på 16. plass i Premier League med to poeng ned til Burnley på nedrykksplass.

Første kamp for Gerrard blir hjemme mot Brighton lørdag 20. november.

– Det har vært veldig tydelig i våre diskusjoner med Steven at hans trenerambisjoner, filosofi og verdier samsvarer med Aston Villas egne, sier administrerende direktør i Aston Villa, Christian Purslow.

Forlater Skottland som serieleder

Liverpool-legenden har hatt suksess i Skottland som Rangers-manager. Forrige sesong vippet han Celtic av tronen da klubben vant sitt første seriemesterskap siden 2010/11-sesongen.

– Stevens prestasjon med å vinne ligatittelen med Glasgow Rangers fanget virkelig oppmerksomheten vår, det samme gjorde hans erfaring i Europa, sier Purslow.

Etter 13 kamper denne sesongen leder Rangers ligaen i Skottland med 30 poeng. Blåtrøyene har fire poeng ned til serietoer Celtic.

Etter å ha lagt opp som spiller i 2016, ble han ansatt som ungdomstrener på Liverpool-akademiet i januar 2017. Få måneder senere tok han over ansvaret for klubbens U18-lag. Før 2018/19 fikk han sin første managerjobb i Rangers.

Legendestatus i Liverpool

Gerrard er regnet som en av Liverpool-historiens beste spillere. Scouseren spilte 710 kamper og scoret 186 mål for klubben fra 1998 til 2015. Han avsluttet spillerkarrieren med to sesonger i Major League Soccer (MLS) og LA Galaxy.

I løpet av tiden i Liverpool vant han Champions League, FA-cupen, Ligacupen og UEFA-cupen, men han kom ikke nærmere Premier League enn andreplass.

Aston Villa og Gerrard skal møte Liverpool på Anfield lørdag 11. desember.

Gerrard noterte seg også for 114 landskamper for England fra 2000 og 2014. Han la opp etter VM-sluttspillet i Brasil, der Gerrard var Englands kaptein.