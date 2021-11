Pálsson holdt tale for lagkompisene

Steffen Lie Skålevik skuffet over at Sogndal-spillerne ikke klarte å serve sin hjertestans-rammede lagkompis tre poeng.

Midtstopper Vegard Fiske ble flyttet opp som spiss og nikket inn utligningsmålet to minutter før full tid da Stjørdals-Blink greide 1-1 mot Sogndal onsdag.

Det var det eneste målet som ble scoret da den avbrutte 1. divisjonskampen ble spilt ferdig, men Sogndal ledet 1-0 etter de første 12 minuttene som ble spilt for ni dager siden.

Steffen Lie Skålevik rakk å score før Emil Pálsson falt om med hjertestans 1. november og kampen måtte stoppes. Pálsson er utskrevet fra sykehuset med hjertestarter i brystet, og han var til stede da Sogndal tok et nytt steg mot opprykkskvalifisering.

Det ble ikke like langt som planlagt, men laget er tre poeng foran Åsane på 7. plass med to serierunder igjen.

– Vi hadde lyst til å vise ham at vi skulle fighte for ham. Vi gjorde det helt okay i første omgang, men klarte ikke å skape noe. Hjemme mot Stjørdals-Blink skal vi gjøre det mye bedre. Det er skuffende at vi ikke klarte å prestere i dag, sier Lie Skålevik, som scoret Sogndals mål for ni dager siden.

Holdt tale

Nå skal Sogndal-spillerne spille både for Pálsson og for opprykk.

– Vi må det, vi må prøve. Han hadde en tale i garderoben nå, jeg håper det ga oss motivasjon og energi for å fighte for ham, forteller Lie Skålevik.

– Hva sa han?

– Han sa at han ville at vi skulle gi alt på slutten, og at han visste det var mye kvalitet i gruppen. Vi må bare få det ut skikkelig. Det skal vi prøve å gjøre nå etter landslagspausen, forsikrer Sogndal-spissen, som møtte sin hjertestans-rammede lagkamerat allerede på tirsdag.

– Jeg møtte ham på hotellet i går. Det var utrolig deilig å se ham på beina igjen, frisk og rask, samme gode, gamle Emil. Det gjorde godt, sier Lie Skålevik.

Blink kjemper for ny kontrakt i 1. divisjon og klatret med 1-1 forbi Ull/Kisa til kvalifiseringsplassen. Ett poeng skiller i trønderlagets favør.

Sterk avslutning

Gjestene ble presset tilbake gjennom mye av kampen, men avsluttet sterkt og var veldig nær utligning i det 74. minutt. Da fikk Fiske avsluttet to ganger etter et hjørnespark. Det siste skuddet passerte keeper Renze Fij, men på streken sto Martin Roseth og klarerte.

I det 88. minutt lyktes det for gjestene. Joachim Olufsen la inn fra høyre, og Fiske styrte det harde innlegget i mål med hodet.

Tidligere hadde Skålevik kommet til flere avslutninger fra god posisjon uten å lykkes, mens Rasmus Sandberg i Blink-målet svarte med en god redning da innbytter Andreas Hoven tidlig i 2. omgang sendte i vei et godt skudd med kurs mot hjørnet.

På overtid var det møljespill i Blink-feltet, men Sogndal maktet ikke å få inn vinnermålet.

Sogndal møter Start (h) og Ull/Kisa (b) i de to siste rundene 20. og 27. november. Blink møter Åsane (b) og Aalesund (h).

Hyllet livredderne

Før kampen ble gjenopptatt fikk Emil Pálsson en sjanse til å takke førstehjelperne som reddet livet hans.

Islendingen delte ut både blomsterbuketter og varme klemmer til de fire som grep hurtig inn da han ble rammet av hjertestans i kampen 1. november. Etterpå fikk han selv en blomsterbukett fra klubben.

Pálsson ble tirsdag utskrevet fra sykehus etter å ha fått operert inn en hjertestarter, og han stilte til pressekonferanse på Fosshaugane en snau time før kampen.

Sogndal-spillerne kom på banen iført trøyer påskrevet klubbmottoet «stao nao pao» og «Emil» inne i et hjerte. På tribunen var det tente bluss rundt et islandsk flagg.

Kampen ble avbrutt på stillingen 1-0 til Sogndal i det 13. minutt for snaut halvannen uke siden. Blink spilte ballen ut slik at Pálsson kunne få hjelp, så det første som skjedde onsdag var at Sogndal kastet ballen til gjestene. Etter 12 spilte minutter var det applaus fra publikum og taktfaste rop på Pálsson.

Johan Johannesen Bakke tok islendingens plass i Sogndal-laget.

