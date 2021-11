Duo hjulpet av banen i smerter: – Dette er vonde bilder å se

Molde - Aker 34-19 (16-6)

Aker ble feid ut av hallen i Molde, som tok seg til sin første NM-finale med 34-19-seier. Moldenserne ledet hele 16-6 til pause.

– Det er utrolig artig. Jeg blir verken for glad eller for lei meg, men dette var stort for en klubb som ikke har så mange år i eliten, sier Molde-trener Tor Odvar Moen til TV 2.

I finalen 29. desember venter Vipers Kristiansand, som slo Fana 35-28.

– Alle vet at Vipers er et kjempegodt lag, og så vet vi at romjulsfinale er noe ræl. Da har man vært borte i fem-seks uker, så de finalene er sjelden gode sportslig. Det blir en fight, og den fighten skal vi ta. Det har vi ikke gjort mot Vipers til nå. Da har vi sett dem spille håndball. Den attityden må vi gøre noe med 29.12, sier Moen.

Skadedobbel

For Aker ble det en tung kveld i Molde på flere måter, for ut med skade forsvant to av Oslo-lagets spillere. Etter å ha scoret tre mål på rappen i andre omgang, var Janne Håvelsrud Eklo i smerter. Hun så ut til å slite med å rette ut beinet, og ble etter hvert båret av banen.

– Jeg liker ikke det jeg ser. Det kan se ut som hun sliter med det ene kneet. Dette er vonde bilder å se på for alle, kommenterte TV 2s håndballekspert Bent Svele.

STØTTET AV: Marie Loka Øydna måtte ut i andre omgang mot Molde. Foto: TV 2 Sport 2

Senere i andre omgang måtte Akers Marie Loka Øydna støttes av banen med det som så ut til å være et overtråkk. Mens TV-kameraene fanget Eklo med beinet høyt på Aker-benken, ble Øydna støttet inn i garderoben.

En haltende Eklo mottok prisen for lagets beste etter kampen.

– Med Loka så det ganske kraftig ut, men det er veldig vanskelig å synse noe om det. Begge må til MR for å se hvor vi står. Det er litt kjedelig og vondt å få to sentrale spillere skadet på toppen av en sånn kamp, men det er sånn det er, sier Aker-trener Lars Abelsen til TV 2 om de to skadde spillerne etter kampen.

14 minutter uten scoring

Molde tok kommando fra start, mens Aker gikk gjennom en fryktelig periode i nesten halve første omgang. I løpet av en 14-minuttersperiode scoret ikke Aker et eneste mål og Molde gikk fra 7-5 til 15-5. Til pause ledet Molde 16-6.

– Det var en fantastisk omgang av jentene. Vi jobbet og slet som slaver i forsvar. Der ble grunnlaget lagt for å lede til pause. Det var fantastisk innsats i den delen av banen, sa Molde-trener Tor Odvar Moen til TV 2 i pausen.

– Det er mye å jobbe med. Vi var litt preget av stundens alvor. Vi hadde elleve-tolv tekniske feil og fremsto veldig usikre fremover. Det ble altfor enkelt, og Molde var i balanse og hadde ganske god kontroll. Vi var ikke spesielt bra bakover. Det var generelt en dårlig omgang, sa Aker-trener Lars Abelsen.

Finaleplassen var aldri truet i andre omgang for Molde som vant 34-19. For flere av Aker-spillerne kommer en ny mulighet for NM-finale i juniorklassen.