Hentet frem våpenet i siste liten

Den første politipatruljen på Bislett hadde ikke fått et oppdrag over sambandet. Derfor var de ubevæpnet i møtet med 33-åringen med kniv. Nå har sjefen til patruljen en klar beskjed til politikerne: Vurdér generell bevæpning.

Like før klokken ni tirsdag morgen fikk politiet meldinger om en truende mann med kniv i Thereses gate på Bislett i Oslo.

Men før beskjeden gikk ut på sambandet kjørte en tilfeldig patrulje uforvarende inn i den alvorlige situasjonen.

– De så denne mannen som opptrådte slik han gjorde og at en kvinne åpenbart ble truet. Dette var en veldig dramatisk situasjon å komme rett inn i, sier Johan Fredriksen, som er leder for felles operativ tjeneste i Oslo politidistrikt.

Han forteller at patruljen brukte bilen som skjold ved å kjøre inn mellom kvinnen og mannen med kniv. Deretter klarte hun å løpe vekk fra stedet.

Politipatruljen som sto igjen hadde imidlertid en stor utfordring: Ettersom de ikke visste om oppdraget på forhånd, hadde de ikke våpen på seg. Pistolene var nedlåst i bilen.

Hentet våpen i siste liten

Fordi mannen med kniv opptrådte truende, valgte sjåføren av politibilen å kjøre på mannen, som raskt reiste seg igjen.

FORTELLER: Johan Fredriksen, politiinspektør i Oslo politidistrikt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Noen sekunder senere kjørte patruljebilen på mannen nok en gang. Det er i dette tidsrommet de rakk å få låst opp våpnene sine.

Bilder fra stedet viser hvordan 33-åringen deretter oppsøker passasjersiden av politibilen og angriper betjenten som sitter der med kniv.

Etter noen sekunder ble det avfyrt flere skudd som drepte gjerningsmannen.

Fredriksen, som er den øverste lederen for patruljen, er fornøyd med måten de opptrådte på.

– Jeg tenker at de viser både mot og handlekraft. De utgjør en stor forskjell hva gjelder mulig skadefølge. Det står det stor respekt av, sier han.

Tror det kunne endt annerledes

– Kunne utfallet vært annerledes dersom patruljen hadde lettere tilgang på våpen?

– Det får vi aldri svar på, men det kunne utgjort en forskjell ved at man kunne valgt en annen tilnærming til oppdraget. Tidsaspektet og hvordan situasjonen utviklet seg kunne vært annerledes. Man kunne brukt våpenet på en annen måte.

– Selv om det var nødvendig å skyte, kunne det vært mer målrettet og dermed gitt mindre skadefølger, sier Fredriksen.

Han ser ikke bort fra at liv kunne vært spart.

– Det er ikke sånn at lettere tilgang på våpen medfører mer alvorlig skade på motparten. Det kan også være motsatt, sier den mangeårige politilederen.

– Redd hvilken pris vi må betale

I 2017 så et utvalg på fremtidig bevæpning av politiet. Fortsatt er ikke norsk politi generelt bevæpnet. Fredriksen mener det er på tide å vurdere spørsmålet på nytt.

– Det har skjedd mye, både nasjonalt og internasjonalt, som tilsier at det er nødvendig. Vi har opplevd midlertidig bevæpning i lange perioder. Vi kan ikke på noen måte se at det har ført til ytterligere bruk av våpen og økte skadefølger. Vi har et moralsk og ansvarlig politi som har forvaltet dette på en utrolig god måte, sier han og fortsetter:

– Det bør telle overfor de som er skeptisk til å ta dette steget. Jeg er veldig redd for hvilken pris vi må betale i fortsettelsen hvis vi ikke gjør en ny vurdering nå, sier Fredriksen.

– Har du en beskjed til politikerne?

– Ta dere tid til å opptadere utredningen fra 2017 og legg den faktiske utviklingen til grunn. Vi skal forholde oss lojalt til det som blir bestemt, men jeg tror mange tenker at dette vil være nødvendig.

– Har du bestemt deg for hva du mener?

– Jeg skal snart gå av med pensjon, så dette får jeg nok uansett ikke oppleve, men jeg har jobbet over 40 år i politiet. Jeg har sett en utvikling som gjør at jeg personlig tenker at tiden er inne for å ta en slik beslutning.