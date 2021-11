Front mot front-kollisjon i Hokksund

To personer er involvert i en front mot front-kollisjon på E 134. Ulykken skal ha skjedd i en 80-sone.

Politiet opplyser på Twitter at to biler er kollidert front mot front på E 134 i Hokksund.

Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Tore Grindem, forteller at det er to personer involvert og at begge skal være våkne.

– Ulykken har skjedd i en 80-sone, så vi tar høyde for høy hastighet.

Vestgående løp er stengt som følge av ulykken, mens østgående trafikk fortsatt går.

Alle nødetater er på vei til stedet.

Politiet fikk melding om hendelsen 17.40.

#Hoksund E134 Prestebråtan 17:40

Trafikkulykke. To biler involvert front mot front. Trafikken går forbi ulykkesstedet. Oppdateres — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) November 10, 2021

Saken oppdateres.