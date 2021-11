Tårevått comeback for Mjelde: – Et av de stolteste øyeblikkene i karrieren min

– Det var vanskelig å beskrive hvordan det føltes. Det var lettelse og et ganske stolt øyeblikk. Det var et av de stolteste øyeblikkene i karrieren min.

Det sier Maren Mjelde til TV 2 etter å vært tilbake på banen for første gang siden midten av mars. En alvorlig kneskade har holdt landslagskapteinen ute.

– Det så ut som det kom noen tårer etter kampslutt?

– Ja, det har vært nok tårer etter kampslutt. Det var et veldig emosjonelt øyeblikk, sier den norske Chelsea-spilleren.

– Ikke helt planlagt

32-åringen fikk så mye som en halv omgang i comebacket mot sveitsiske Servette i Champions League tirsdag kveld. Chelsea vant kampen hele 7-0.

– Ja, det var ikke helt planlagt! Jeg fikk beskjed at om ting gikk vår vei, så skulle jeg få et kvarter. Vi scoret tidlig, så jeg skjønte at det kunne gå mot comeback. Jeg fikk beskjed om å komme inn litt tidligere enn jeg trodde. Det var bare å hoppe i det, sier Mjelde.

– Det gikk greit. Jeg har spilt to kamper med rekruttlaget forrige uke. Det er helt annerledes på dette nivået her, sier hun.

Mjelde facetimet med familien etter comebacket.

– Vi har hatt to ganske negative facetimer med familien tidligere. Den første var da jeg lå på sykehuset og ringte første gang etter skaden. Den andre var julen i fjor da jeg fortalte familien at jeg ikke kom hjem til jul på grunn av korona. Så det har vært negative facetimer. I går satt hele familien hjemme og skålte, sier Mjelde, som selv måtte skåle med Cola Zero fra flyet.

– De var veldig happy. De vet hvordan de siste åtte månedene har vært. Det har vært tøft for begge parter, og et veldig rart år. Vi er heldige som har telefon og facetime, sier hun.

Mjelde om landslaget

På spørsmål om hun er klar til å bidra for landslaget, svarer Mjelde:

– Jeg vet at jeg har en vei å gå fremdeles. Det handler fremdeles å skynde seg sakte.

– Er du aktuell for å spille landskampene, eller blir det mest å være med på trening?

– Ting kan endre seg. Vi har ikke helt hatt kontroll på når jeg kan spille igjen. Det er bare opp til Martin (Sjögren, landslagssjef) om jeg skal spille. Det er fremdeles noen uker til samling. For min del handler det bare om å bli sterkere uke for uke. Det blir uansett godt å se gjengen igjen på over ett år. Bare det er en god følelse og en gulrot for meg, sier Maren Mjelde.

Norge møter Albania og Armenia i slutten av denne måneden.