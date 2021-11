Han har vært en nøkkel for Klopps suksess. Nå forlater han Liverpool

– Hans bidrag til suksessen vår er tydelig for alle, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Liverpool bekrefter at sportsdirektør Michael Edwards forlater klubben når kontrakten utløper etter denne sesongen.

Edwards har blitt trukket frem som en svært viktig bidragsyter til Liverpools suksess under Jürgen Klopp de siste sesongene.

Sportsdirektøren har stått for gjennomføringen av flere store vellykkede overganger som har bidratt til at pokaler har kommet tilbake til Anfield.

– Han forlater oss ikke umiddelbart eller i all hast, så det er fint. Da har vi fortsatt litt tid til å jobbe sammen. Hvis vi er så heldige og velsignede som vi har vært så langt, kan vi kanskje skape flere spesielle minner for klubben vår i løpet av denne tiden, sier Klopp til klubbens nettsider.

Michael Edwards kom til Liverpool som analysesjef i 2011, men fem år senere ble han forfremmet til sportsdirektør. Noen måneder tidligere hadde Liverpool hentet inn Jürgen Klopp som erstatter for sparkede Brendan Rodgers.

– I løpet av min tid i Liverpool har han hele tiden vært tilstedeværende. Hans bidrag til suksessen vår er tydelig for alle, sier Klopp.

– Michael Edwards operer under radaren, men hans rolle i suksessen vår kan ikke undervurderes. Han har vært sentral. Han har jobbet utrettelig for å skape dette utrolige miljøet, sa Liverpool-formann Tom Werner til The Athletic i fjor.

TAKKER EDWARDS: Liverpool-manager Jürgen Klopp. Foto: Peter Byrne

Ifølge The Athletic skal klubbens eiere ha gjort en rekke forsøk på å få Edwards til å ombestemme seg, men uten hell. 42-årngen skal ikke ha noen avtale med andre klubber, og ryktene om nyrike Newcastle avvises.

I et åpent brev på klubbens nettsider skriver Edwards at han hele tiden har tenkt å begrense Liverpool-oppholdet til maksimalt ti år.

– Jeg har elsket å jobbe her, men jeg tror på endring. Jeg tror det er bra for den enkelte, arbeidssituasjonen og arbeidsgiver. I løpet av min tid her har vi endret så mange ting – forhåpentligvis til det bedre – men noen nye vil bringe med seg et annet perspektiv, nye ideer og kan forhåpentligvis bygge eller endre på noe, skriver Michael Edwards.

Erstatteren er allerede klar

Det er allerede klart at assistent Julian Ward tar over for Edwards, som skal ha vært med på å kartlegge kandidater, der Ward ble ansatt som den beste.

Ward skal ifølge The Athletic ha fått stadig mer tillit i Liverpool, og han skal ha vært involvert i sommerkjøpet av Ibrahima Konaté fra RB Leipzig, samt kontraktsforlengelsene til Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk og Fabinho.

– Jeg har full tillit til at Mike Gordon og klubbens eiere for veien videre. Julian og jeg har jobbet tett sammen siden han ble veileder for utlånsspillerne og siden i en mer omfattende rolle de siste tolv månedene, sier Klopp om Ward.

– Vi har så mange strålende mennesker er, som alle bidrar til det vi har oppnådd. Jeg har full tillit til at vi skal fortsette å utvikle oss og forbedre oss som organisasjon, fortsetter Liverpool-manageren.