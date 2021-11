Forrige søndag kunne endelig Torpet-deltakerne, Amalie lund (23), Mohammed Sarmadawy (27) og Daniel Godø (30), juble av glede.

Av programleder Mads Hansen (37) fikk de gladnyheten om at de var i finalen av Torpet, og skulle dra inn på Farmen hvor det hele skulle avgjøres.

I en kunnskapsløype skulle de tre deltakerne kjempe om seieren, og dermed bli en fullverdig deltaker på Farmen.

Etter en heseblesende konkurranse var det til slutt Godø som vant Torpet, og fikk bli igjen på gården.

Se den intense Torpet-konkurransen i videoen øverst i saken.

FINALISTER: Mohammed Sarmadawy, Amalie Lund og Daniel Godø var finalister i årets Torpet-finale. Foto: Alex Iversen/TV 2

Glad han tidde om én ting

Da deltakerne fikk vite at konkurransen var en kunnskapsløype, følte Godø seg trygg på at det kunne gå veien. Han fryktet nemlig de skulle konkurrere i noe helt annet.

– Jeg fryktet det skulle være en hestekonkurranse, eller at vi skulle bygge noe. Om en hest hadde vært involvert, hadde Amalie vunnet. Mohammed hadde kanskje vunnet om vi skulle bygge noe, forteller han når TV 2 ringer han.

KUNNSKAPSLØYPE: Torpet-deltakerne skulle konkurrere i en kunnskapsløype. Foto: Alex Iversen/TV 2

Godø, som har vært på Torpet fra første stund, har vært en iherdig lesehest, og viet mye tid til å lese i gårdsboka. Det gjorde han lurt i. Likevel ble han tatt på senga da startskuddet gikk av.

– Kunnskap og utholdenhet er min greie, så da jeg fikk vite at vi skulle konkurrere i det tenkte jeg at det kom til å gå bra. Jeg visste jeg var bedre i kunnskap, og raskere enn Amalie og Mohammed – trodde jeg, sier han.

TOK TETEN: Mohammed Sarmadawy tok teten fra start. Foto: Alex Iversen/TV 2

For etter den første runden var det nemlig Sarmadawy som tok ledelsen, til Godøs store overraskelse.

– Han overrasket meg voldsomt. Jeg var så nære å si at jeg er tremenningen til Karsten Warholm. Jeg er glad jeg ikke sa det, når jeg klønet det skikkelig til enkelte ganger. Det var tyngre å løpe enn jeg hadde trodd, sier han.

Unnet seieren

Men selv om Godø følte han rotet det til for seg selv tidvis, stresset han ikke av den grunn.

– Jeg ble veldig glad på Mohammed sine vegne, fordi han har holdt ut på Torpet siden uke 1. Så jeg unnet han å vinne. Jeg var ganske apatisk hele veien, men jeg tenkte hele tiden at jeg skulle klare det, så jeg var ikke så stresset.

FLERE FEIL: Mohammed Sarmdawy svarte feil på flere spørsmål, noe som førte til flere løperunder i løypa. Foto: Alex Iversen/TV 2

For Godø var det en seier i seg selv å komme inn på gården. Før konkurransen hadde han blandede følelser.

Tok til tårene

Da seieren var et faktum klarte ikke Godø å holde tårene tilbake. Det var det en helt spesiell grunn til.

– Jeg tenkte at jeg ikke måtte gråte, så jeg bet tennene sammen. Men jeg klarte ikke holde tilbake, sier han, og fortsetter:

– Jeg rakk ikke si farvel til Amalie og Mohammed, så jeg følte meg plutselig veldig alene, og at jeg ikke hadde noe der å gjøre. Det var ingen som kjente meg der, så jeg begynte å gråte så mye.

SEIER: Til slutt var det Daniel Godø som stakk av med seieren, og fikk bli igjen på Farmen som en fullverdig deltaker. Foto: Alex Iversen/TV 2

I tre kvarter satt Godø å hulket for seg selv.

– Jeg skulle ønske noen hjemmefra kunne si at de var stolt av meg. Jeg følte meg så alene, og jeg ville bare at noen hjemmefra skulle gi meg en klapp på skulderen, og si: «Kjør på videre».

Godø savnet spesielt kjæresten sin, og tvillingbroren. Godø er nemlig enegget tvilling.

– Selv om tvillingbroren min ikke har vært med på denne reisen fysisk, vet han akkurat hva jeg har gått gjennom hele veien. Jeg følte at han var med meg hele tiden. Det gjorde meg gråtkvalt av å tenke på han, sier han, som kjenner på en klump i halsen når han snakker om det til TV 2.

GOD KLEM: Amalie Lund og Mohammed Sarmadawy måtte dermed pakke sekken, og forlate gården. Foto: Alex Iversen/TV 2

Selv om han ønsket oppløftende ord fra sine nære og kjære, var det én deltaker som tok seg av Godø, kort tid etter han vant.

– Kåre (journ.anm. Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy) fikk med seg at jeg begynte å gråte. Han tok vare på meg, ønsket meg velkommen inn, og sa at dette kom til å gå bra, og at de skulle passe på meg.

Kjipt

Når TV 2 ringer Lund og Sarmadawy er de enstemmige om at det føltes kjipt å ryke på målstreken.

– Da vi hørte at det var kunnskapsløype, skjønte vi at Daniel hadde størst sjans. Men jeg ga han en heftig kamp, sier Sarmadawy, som legger til at han ikke kjenner på noen bitterhetsfølelse.

KJIPT: Amalie Lund og Mohammed Sarmadawy syntes det var kjipt å ryke på målstreken. Foto: Alex Iversen/TV 2

Sarmadawy svarte feil på flere spørsmål, noe som gjorde at han måtte løpe ekstra runder, sammenlignet med Godø. Han hadde håpet på en konkurranse som var mer rettferdig.

– Alle visste at Daniel var god i kunnskap. Vi kunne konkurrert i enten melkespann eller presisjon. Da faller det ikke på hvor mye kunnskap du kan, sier han.

Da deltakerne fikk vite hva de skulle konkurrere i forstod også Lund at Godø hadde en fordel. Likevel synes hun de ga han kamp helt til døra.

HANG ETTER: Fra start av hang Amalie Lund noe etter de to andre gutta. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Det var jo kun 1-2 poeng som skilte alle tre, så det var ekstremt jevnt. Selv om jeg lå bak, tenkte jeg bare på meg selv og at jeg skulle fullføre, forteller hun når TV 2 ringer henne.

Selv om hun unnet Godø seieren, synes hun det var trist å forlate gården.

– Jeg begynte jo å gråte når vi skulle dra. Det var skikkelig trist å dra fra alle, sier hun.

TOK FARVEL: Amalie Lund måtte ta til tårene da hun forlot Farmen, sammen med Mohammed Sarmadawy. Foto: Alex Iversen/TV 2

Usannsynlig

I åtte uker har Godø klart å klamre seg fast til 1921-tilværelsen. At han skulle stå i finalen av Torpet – og vinne – anså han som usannsynlig.

– Det føltes som tre år inne på Torpet. Alt går så sykt sakte, og man vet aldri noe. Vi har vært tre hele veien, hvor en ryker hele tiden. Det føltes ganske usannsynlig, men jeg gjorde jobben.

Som en fullverdig deltaker er han med i kampen om å vinne Farmen. Om deltakerne ønsker å ha Godø på gården, gjenstår å se.

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.

Få også med deg Torpet på TV 2 Play når du vil.