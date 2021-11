Gunnar tapte øksekastkonkurransen – ble rundlurt av motstanderen sin

Utfordrer Gunnar Svingen (25) følte seg sikker i sin sak på å vinne søndagens tvekamp. Da kampen var over innså han at han hadde blitt lurt.

Deltakerne har blitt ringrever på øksekast i løpet av ukene på Farmen. Derfor kom det ikke som et sjokk at også denne søndagens tvekamp skulle avgjøres i nettopp det – øksekast.

Tromsøværingen Simon Tronstad Jacobsen (23) ble valgt som førstekjempe av ukens storbonde Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy (36). Det kom som en overraskelse på flere, da Torpet-vinner Daniel Godø (30) meldte seg frivillig som førstekjempe.

Jacobsen vurderte lenge hvem han skulle velge som sin motstander, men valgte til slutt Farmen-utfordreren Gunnar Svingen (25).

Det ble en nervepirrende duell, men til slutt var det Jacobsen som stakk av med seieren. Dermed måtte Svingen forlate gården.

Se hva Gunnar Svingen tenkte om sin motstander i videoen øverst i saken.

TØFF DUELL: Simon Tronstad Jacobsen og Gunnar Svingen møttes i en tøff øksekastduell. Foto: Alex Iversen/TV 2

Gjorde en feil

Svingen har ikke helt klart å fordøye tapet, da han møter TV 2 kort tid etter han har forlatt gården.

– Det blir skikkelig dritt å komme tilbake til 2021 uten hytte og bil, men jeg kommer nok til ta tapet veldig fint – selv om jeg er rimelig irritert inni meg. Jeg er ikke snill med meg selv når jeg taper, sier han.

Før tvekampen startet fikk både Jacobsen og Svingen lov til å kaste to prøvekast hver, for å teste ut konkurranseøksene. De er nemlig noe annerledes enn hva deltakerne har trent med inne på gården.

– Det gikk egentlig ganske greit, men øksa datt av blinken av en eller annen grunn. De øksene er sykt dårlig kvesset. Så da jeg skulle kaste mitt første kast i kampen, måtte jeg bare peise på og brente litt ekstra krutt. Det er vel den største feilen jeg gjorde, forteller han.

DÅRLIG KVESSET: Gunnar Svingen brente av ekstra krutt for å få øksa til å sitte fast i blinken. Foto: Alex Iversen/TV 2

Kruttet gjorde at øksa gikk noe høyere enn hva Svingen var vant med, og havnet på ett poeng.

– Jeg måtte gjøre noe for at øksa ikke skulle falle av blinken, men det var en veldig dårlig start på kampen. Hadde jeg gjort det litt bedre hadde det kanskje sett litt annerledes ut, sier han, og fortsetter:

– Men Simon vant fortjent. Han var bedre enn hva jeg hadde regnet meg frem til. Så der kom det en stryk i regninga, og plutselig er man ute av Farmen.

Undervurderte

For Svingen og Jacobsen hadde nemlig trent på øksekast sammen én gang tidligere. Inntrykket Svingen fikk da, var at Tromsøværingen ikke var spesielt god i øksekast.

Det han derimot ikke var klar over var at Jacobsen hadde kastet dårlig med vilje, da de øvde sammen. Det fortalte Jacobsen til programleder Mads Hansen (37) på kjempehytta, da han fikk vite hvilken gren de skulle konkurrere i.

I ettertid innrømmer Svingen at han undervurderte motstanderen sin.

– Helt ærlig hadde jeg ikke trodd at han skulle være så god. Om jeg hadde visst det hadde jeg nok ikke valgt øksekast, sier han.

LATET SOM: Simon Tronstad Jacobsen lurte Gunnar Svingen trill rundt, da han latet som han var dårlig i øksekast før konkuransen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Men selv om Svingen endte opp med å velge øksekast, angrer han ikke på valget sitt.

– Jeg angrer ikke et sekund. Jeg gikk noen runder med meg selv, og tenkte at jeg skulle ta den grenen jeg følte jeg hadde best sjans i. Jeg skal ikke angre i ettertid, for det blir for dumt, sier han, og fortsetter:

– Men hadde jeg fått valget på nytt, så hadde det vært veldig kult og valgt slegge. Jeg angrer litt på at jeg ikke fikk den moroa. Det hadde blitt full action.

FORTJENT: Gunnar Svingen synes det var en fortjent seier til Simon Tronstad Jacobsen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Svingen avslører derimot at det var en grunn til at han ikke turte å velge slegge i søndagens tvekamp.

– Jeg kjenner at jeg har litt vondt i den ene bicepsen. Når jeg gjør enkelte bevegelser kan det plutselig stikke til. Det var en av grunnene til at jeg ikke endte opp med å velge slegge – ikke at jeg tror jeg ikke kunne ha fullført konkurransen, men man kjenner det jo når man står der å hamrer.

– Påvirket bicepsen deg i øksekastkonkurransen?

– Når jeg skulle kaste var jeg så fokusert, at da tenkte jeg ikke på det. Om det var en forandring mellom kastene, gidder jeg ikke spekulere i, sier han.

Var sikker på seier

Svingen la ikke skjul på at han følte seg selvsikker i øksekast. Til TV 2 sier han at han var sikker på å vinne.

– Ja, det var jeg. Jeg har jo selvtillit uten like. Man må jo ha troen på seg selv, og det mangler det ikke noe på hos meg – og den har ikke fått seg noen knekk heller. Jeg kommer ikke til å lære, ler han.

– Det hadde vært det verste i verden å ryke på at jeg ikke turte å ta den kampen her, og ikke turte å «gutse». Så jeg er fornøyd med strategien min her inne.

Da Svingen kom inn som en av årets Farmen-utfordrere, forventet han å havne i flere tvekamper enn hva han har gjort. Han peker på at dersom han hadde havnet i kamp tidligere, hadde det også vært flere deltakere å velge mellom.

– Av de gutta som kunne velges i nå, så var de sinnsykt store konkurrenter. Alle har sine grener de er gode i, og har egentlig vært jevnt over ganske god i det meste, sier han, og fortsetter:

– Når det er sagt så så jeg på meg selv som den største favoritten her. Jeg skulle gjort rent bord med alle, det var planen. Men den planen skal jeg skrote, ler han.

KJIPT: Gunnar Svingen synes det er leit at Farmen-eventyret endte her. Foto: Alex Iversen/TV 2

Forbereder seg

Som det konkurransemennesket Svingen er, har han trivdes veldig godt med å være på Farmen. Likevel har han merket de siste ukene at noe har endret seg blant deltakerne.

– Jeg føler piffen har gått litt ut av folk. Det har vært lite som har skjedd, og det har jeg kjent på selv også. Når vi bare spiser potet har energinivået vært litt nede. Det har vært en gjeng med dauinger – men en fin gjeng med dauinger da, sier han.

MYE PUGGING: Gårdsboka har blitt flittig brukt blant samtlige av deltakerne på gården. Foto: Alex Iversen/TV 2

At konkurransen tilspisser seg, har han merket godt.

– Nå føler jeg gjengen begynner å forberede seg mer og mer på finale. De går mer inn i tankeboblen sin.

– Skal juble høyt

Når ikke Svingen dro seieren i land, håper han nå at enten Heidi Persdatter Greiner Haaker (56) eller Torpet-vinneren stikker av med seieren.

– Jeg begynner ikke å gråte om Mama G (journ.anm. Heidi Persdatter Greiner Haaker) vinner Farmen. Hun har jo vært litt høy på grøten i det siste, og utnevnt seg selv om favoritt over meg. Det har jeg ikke likt, men nå får hun bare gå for det – for nå er jeg ute likevel. Om hun vinner skal jeg juble høyt. Hun er en kul dame, sier han, og fortsetter:

VINNER-HÅP: Når ikke Gunnar Svingen selv kan kjempe om seieren av Farmen, håper han at enten Heidi Persdatter Greiner Haaker eller Daniel Godø vinner. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Selv om jeg ikke har blitt skikkelig kompis med Daniel, så er han en kul fyr. Ikke minst har han vært på Torpet. Så jeg er fascinert av hans inngang til dette. Hvis han vinner, synes jeg det er fortjent.

