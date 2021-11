Thorvald røk ut av Farmen – disse tror han står i finalen

Etter flere uker med øksekast var det endelig tid for en annen tvekampgren på Farmen.

Ukens førstekjempe, advokat Thorvald Nyquist (52), valgte å møte sin gode venn Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy (36) i den aller siste ordinære tvekampen på Farmen.

Bjøringsøy valgte å møte Nyquist i slegge, noe Nyquist mente ble en kamp mellom David og Goliat. Men advokaten ga Smølas sleggemaskin kamp helt til siste sekund.

Med hårfin margin vant Bjøringsøy tvekampen. Dermed måtte Nyquist pakke sakene sine, og forlate Farmen, rett før finaleuken sparkes i gang.

Se den nervepirrende sleggekampen i videoen øverst i saken.

FULL KONTROLL: Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy hadde full kontroll på slegga, og vant søndagens tvekamp. Foto: Alex Iversen/TV 2

Vinn-vinn

I løpet av den tiende uken på Farmen har Nyquist flere ganger uttalt at uansett resultat, lå det en seier i hvert utfall – enten fikk han bli med på finaleuken, eller så fikk han se familien sin igjen.

Da han møter TV 2 kort tid etter tapet, er han veldig klar for å vende tilbake til hverdagen i 2021.

– Det føles faktisk helt greit å ryke. Jeg har forberedt meg mentalt i lang tid på at denne dagen skulle komme. Jeg har vært heldig som har klart å lure meg unna tvekamper tidligere, men ulempen med å vente så lenge er at da er det ikke så mange å velge mellom, sier han.

GA KAMP: Thorvald Nyquist ga Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy kamp til døren, men det holdt ikke. Foto: Alex Iversen/TV 2

Nyquist kunne nemlig kun velge mellom to deltakere – Bjøringsøy, og Torpet-vinneren Daniel Godø (30). Det var et vanskelig valg for han.

– Begge hadde sin paradegren – Kåre i slegge og Daniel i melkespann. Jeg har øvd litt på slegge med Kåre, og tenkte at det kunne være mulig. Hvis han hadde et feilslag eller to, så kunne jeg få det jeg trengte for å slå han. I dag var han ustoppelig, så han vant fortjent – det var ingen tvil om det. Spikrene hans var jo nesten gjennom bjelken, flirer han.

Øvd i skjul

Årsaken til at Nyquist ikke turte å velge Godø var fordi han var rimelig sikker på at de ville konkurrert i melkespann. Det kunne blitt en smertefull affære for Nyquist, som har holdt en skade skjult for de andre deltakerne.

I vinter gikk nemlig Nyquist på trynet da han stod på snowboard. Han trodde det hele ville ordne seg, men etter å ha gått med smerter i noen måneder, valgte han å sjekke det opp hos legen. Der fikk han beskjed om at han hadde røket en sene i venstre skulder.

– Jeg fikk trent den litt opp før jeg dro inn, men den er litt vond. Derfor har jeg hatt en egen plass i skogen hvor jeg har trent på melkespann med stein og bøtter. Jeg føler den har blitt ganske bra, men skulderen er litt vond etter noen minutter. Jeg tenkte at det var enda mindre sjanser mot Daniel.

TØFF MOSTANDER: Daniel Godø var en skummel mostander, da han har lest mye i gårdsboken, og var solid i melkespann. Foto: Alex Iversen/TV 2

Selv om han har hatt en vond skulder, skylder han ikke på den for valget sitt.

– Jeg har trent så mye at den fungerer greit nå, men det er den som gir seg først når jeg har stått i noen minutter.

Skaden holdt han skjult for de andre deltakerne, frem til han før ukens førstekjempevalg valgte å fortelle storbonde Simon Tronstad Jacobsen (23) om hemmeligheten.

– Jeg skjønte at om jeg ble førstekjempe, så ble jeg ikke nødvendigvis satt i sjakk matt, men da var jeg på vei ut. Jeg sa til han at om han valgte meg, var det «game over» for min del. Jeg kunne vært andrekjempe, men førstekjempe – da går jeg.

Jacobsen valgte imidlertid Nyquist. Idet valget var tatt, forstod han umiddelbart at han antageligvis var ute av spillet.

– Jeg ble ikke skuffet. Jeg hadde gjort akkurat det samme som Simon gjorde – prøvd å få ut den jeg følte var min største konkurrent. Og hvis han følte det var meg, så var det helt riktig valg.

STORBONDE: Ukens storbonde Simon Tronstad Jacobsen valgte Thorvald Nyquist som førstekjempe, på tross av at han visste om skaden hans. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Glad jeg valgte han

I løpet av ukene på Farmen har det vært tydelig at Nyquist og Bjøringsøy har stått hverandre nær. Før han valgte sine gode venn som motstander, måtte han gå noen runder med seg selv.

– Hadde det vært helt i starten, hadde jeg ikke valgt han. Da hadde jeg hatt flere alternativer. Jeg tror jeg beregnet riktig i at jeg hadde større sjans mot Kåre, enn Daniel, sier han og fortsetter:

– Når du spiller et spill med venner, så bør man ikke la deres interesse gå foran dine egne. Det er et spill. Du lar ikke vær å sette en venn i sjakk matt – du gjør det likevel.

LYKKERUS: Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy ble overveldet da han vant sin andre tvekamp på Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Angrer du på at du valgte Kåre?

– Hadde jeg visste fasiten for to dager siden, så hadde jeg selvfølgelig valgt Daniel, og prøvd meg. Jeg tror jeg skulle klart å bitt fra meg.

Selv om det var vanskelig å velge Bjøringsøy, er Nyquist glad for at han tok det valget.

– Kåre har jo sagt han aldri har vunnet noe før. Han har vunnet en tvekamp – nå to. Tenk for en opptur for han! Å komme inn på gården nå, og vunnet siste tvekamp. Jeg er veldig glad jeg valgte han egentlig, for da har han fått den oppturen, og får være med på finaleuka. Det er jeg glad for.



Planla tvist

På spørsmål om Nyquist og Bjøringsøy hadde en avtale som påvirket utfallet til tvekampen, svarer begge nei.

Men Nyquist forteller at de egentlig hadde en idé om å gjøre en overraskende tvist under tvekampen.

– Ideen gikk ut på at Kåre skulle hamre ned sin første spiker mens jeg bare stod og så på. Så fort han hadde hamret sin første ned, skulle jeg hamre ned min første, mens han ventet på meg. Etter det skulle vi se på hverandre og fortsette konkurransen som vanlig.

– Det hadde vært gøy å se reaksjonene til de andre. Tanken var at de skulle tro at jeg ga opp, forteller han.

Men kjempene rakk ikke å gjøre en ordentlig avtale på det. Derfor endte det med at begge hamret løs da startskuddet gikk.

GODE VENNER: Thorvald Nyquist og Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy har blitt gode venner i løpet av tiden sammen på Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

To vinner-kandidater

Når ikke Nyquist selv stakk av med seieren, spiller det liten rolle for han hvem som vinner. Likevel har han gjort seg noen tanker om hvem han tror tar med hytte og bil hjem.

– De er verdige vinner alle sammen, men jeg tror nok at enten Daniel eller Heidi D (journ.anm. Heidi Persdatter Greiner Haaker) tar det hjem, om de kommer til finalen.

Nå står finaleuken for tur for de gjenværende deltakerne på Farmen. Hvem som stikker av med seieren avgjøres om en uke.

Lykkeamulett

For tre uker siden fikk deltakerne brev hjemmefra, noe som var svært kjærkomment. Fra familien fikk Nyquist noe som skulle bringe lykke.

– Jeg fikk en medaljong i posten, som jeg hadde på i dag som en lykkeamulett. Alle i familien har signert den, sier han.

For at Nyquist har savnet familien har han ikke lagt skjul på. Savnet kjente han på, allerede etter noen dager inne på gården.

– Man lærer hvor heldig man er i 2021. Jeg er utrolig privilegert. Her har man ikke alle de mulighetene. Man blir nok bedre på å sette pris på det man har, sier han.

GLEDER SEG: Thorvald Nyquist gleder seg til å vende tilbake til 2021. Foto: Alex Iversen/TV 2

Vellykket «timeout»

For Nyquist har Farmen-oppholdet vært den timeouten han trengte fra sitt travle liv som advokat i Deloitte Advokatfirma i Oslo. I løpet av oppholdet har han innsett at han tok et riktig valg, da han valgte å bli advokat.

– Det har absolutt vært den timeouten jeg håpte på – av den enkle grunn at du er skjermet for all mulig kontakt med omverdenen. Selv om det er mye som skjer på gården, har du likevel mye tid til å hvile hodet ditt. Det var det jeg trengte. Det har vært fantastisk å bo på gård, men jeg passer nok bedre på et kontor, sier han.

Etter et ti ukers langt opphold kommer han til å se tilbake på tiden med mange gode minner og fine folk.

– Det har vært kjempefint, men etter to uker var jeg egentlig ferdig med det. Jeg er ganske lei av denne plassen etter ti uker. Jeg føler jeg har nådd målsetningen min – å få en opplevelse, en timeout og ladet batteriene. Nå gleder jeg meg til å se familien min, og til å komme tilbake i jobben min. Jeg klør i fingrene etter å komme i gang, sier han.

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.

Få også med deg Torpet på TV 2 Play når du vil.