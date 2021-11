Klimatoppmøtet får store konsekvenser for norsk næringsliv

COP26 er blitt det viktigste klimatoppmøtet siden Parisavtalen. Som følge av enighetene der må norske selskaper omstille seg enda raskere.

Store konsekvenser

Klimatoppmøtet COP26 i Glasgow er første gang siden Parisavtalen verden møtes for å øke nasjonale ambisjoner på utslippskutt, og for å enes om viktige virkemidler for verdens grønne omstilling.

Selv før møtet er over har det kommet store ambisjoner og større forpliktelser.

Før konferansen hadde land samlet sett mål om å kutte Co2 som ville betydd 2,7 grader oppvarming innen århundret. Nå er disse målene skrudd hardt til – og hvis alle land møter sine nye forpliktelser så holder oppvarmingen seg til 1,8 grader.

Dette er stor økning i ambisjonene og vil bety mye for verden, dersom lendene følger sin forpliktelse. Norge hadde for sin del allerede satt mål om 50-55% utslippskutt innen 2030 før konferansen, inkludert bruk av klimakvoter. Norge har ikke økt sine mål om nasjonale utslippskutt på COP26.

Likevel kan utfallet av konferansen ha store konsekvenser for norsk næringsliv.

Billigere omstilling for næringslivet?

Partene på COP26 skal blant annet prøve å enes om et internasjonalt CO2-kvotehandelssystem, der Norge står i bresjen for å få til enighet. Dette kan bli et av de mest effektive virkemidlene internasjonalt for en grønn omstilling.

Den gir muligheten for at utslippskutt blir gjort der dette er billigst å gjennomføre, og blir unngått der dette er for dyrt. Et nytt og effektivt internasjonalt system for CO2-kvotehandel som er i tråd med 1,5-gradersmålet kan ha en stor innvirkning, ved å halvere globale kostnader ved grønn omstilling til omtrent 250 milliarder dollar i året innen 2030.

Dette kan hjelpe norske bedrifter, ved å redusere kostnadene ved omstilling til 1,5-gradersmålet.

Økt etterspørsel av norske bærekraftige eksportvarer

COP26 som setter søkelyset på utslipp forsterker den nåværende trenden: selskaper som kan tilby nullutslippsløsninger og produkter settes høyt i markedet, og kan ta bedre betalt for sine produkter og tjenester.

Disse blir fremtidens vinnere når verdens enda mer ambisiøse klimamål skal nås.

Gjennom Hurdalsplattformen, ønsker Regjeringen å øke fastlandseksporten med 50% de neste årene. Dette er i tråd med at Norges største handelspartner, Storbritannia, har annonsert utslippskutt på 78% innen 2038, og anslått at olje- og gass-etterspørselen der reduseres med to tredjedeler innen 2037.

Etterspørselen etter bærekraftig produkter og norsk eksport av grønn energi blir da enda viktigere enn i dag.

Klarhet for luftfart og shipping

I Parisavtalen ble utslipp fra luftfart og shipping ekskludert. For første gang er private aktører fra disse viktige sektorer representert på COPk. Ledende globale selskaper – har bedt om global enighet og klarhet om en retning for å oppnå netto nullutslipp innen 2050, og halvering av utslipp innen 2030.

Flere deklarasjoner har nå kommet. Senest i dag kom Clydebank Declaration fra Storbritannia, en global deklarasjon med mål å lage grønne shipping korridorer mellom havner globalt. De har også annonsert “International Aviation Climate Ambition Coalition” med mål å kutte utslipp fra flytrafikk i tråd med Parisavtalen. Norge har signert begge disse avtalene under COP26.

Det er store forventninger knyttet til de sektorspesifikke forhandlingene –og dét kan medføre betydelige konsekvenser for norske bedrifter, blant annet dersom man definerer hvilke teknologier (eks. grønn ammoniakk eller biobensin) som blir satset på frem mot 2030.

Økte ambisjoner

Nå som COP26 har strammet til de nasjonale utslippsambisjonene drastisk- fra 2,7 grader til nærmere 1,8 grader, vil omstillingen i Norge og verden måtte skje raskere. Det betyr at globale utslippskutt må nesten syvdobles de neste 10 årene og selskapene som omstiller seg raskt vil utkonkurrere andre.

Det betyr at globale utslippskutt må nesten syvdobles de neste 10 årene og selskapene som omstiller seg raskt vil utkonkurrere andre.

Dersom det skulle forbli store uenigheter, blant annet på klimakvoter på COP26, så vil fortsatt Norges næringsliv være stadig eksponert for forbrukerkrav og økt regulatorisk press fra EU, blant annet EU’s plan for en Co2-tollmur som norske selskap vil bli påvirket av.

Nå som land har økt ambisjonene, blir det næringslivets rolle å omstille seg slik at vi unngår at flommene vi har sett i Tyskland, brannene i California, og tørke på Vestlandet ikke lenger er «ekstreme» tusenårshendelser, men ligner mer på en ny «normal».

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no