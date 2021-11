Ble holdt fanget i «skrekkhuset» – nå snakker de ut

To av de 13 søsknene som ble holdt fanget og torturert av foreldrene sine snakker nå ut.

I 2019 ble David og Louise Turpin dømt til livstid i fengsel for å ha holdt sine 13 barn fanget. De sa seg skyldige i å ha utsatt barna for frihetsberøvelse og tortur.

Det var etter den da 17 år gamle datteren Jordan rømte ut av et vindu og ringte nødetatene, at ekteparet ble pågrepet og barna ble funnet. Alle 13 var underernærte.

På tidspunktet var barna mellom to og 29 år gamle, men 17 år gamle Jordan var så avmagret at politipatruljen som rykket ut trodde hun bare var ti år.

DØMT TIL LIVSTID: David Allen Turpin og Louise Anna Turpin holdt barna sine fanget og torturerte dem. Foto: Frederick M. Brown / Pool via Reuters

– Hele kroppen min skalv, og jeg klarte nesten ikke å trykke 911, forteller Jordan i et intervju med Diane Sawyer, som skal sendes 19. november.

Hun forteller at de mange ganger hadde vært nær døden, og at hun på tidspunktet skjønte at det var nå eller aldri.

– Hvis noe hadde skjedd med meg, vet jeg at jeg i det minste døde mens jeg prøvde.

Ble kvalt, slått og lenket fast

Da politiet tok seg inn i familiens hus fant de barna, underernærte og skitne. Noen var lenket fast til senger.

Når barna ble straffet, ble de slått, kvalt og lenket fast til sengene uten tilgang til bad i månedsvis av gangen.

– Mamma kvelte meg en gang slik at jeg trodde jeg skulle dø, forteller Jordan i intervjuet.

PÅ TUR: Ved enkelte anledninger reiste familien på turer. Ellers måtte barna holde seg innendørs. Foto: Facebook/David-Louise Turpin

Også søsteren hennes, som hun intervjues med, sier at det eneste hun kan beskrive huset som er helvete.

– Foreldrene mine tok hele livet fra meg, men nå tar jeg det tilbake, sier hun.

Ett måltid om dagen

Ifølge aktor i saken fikk barna kun ett måltid om dagen, og de fikk kun dusje en gang i året. Foreldrene utførte også andre torturlignende handlinger.

Blant annet bakte de pai, uten å la barna spise. De kjøpte også leker som barna ble straffet for å ta på.

Det var kun parets yngste barn som ikke fremstod som mishandlet. Et av de andre barna, en sønn, fikk delta i undervisningstimer, men ble alltid fulgt dit av moren.

Foreldrene, som nå soner en livstidsdom, kan søke om prøveløslatelse tidligst om 25 år.