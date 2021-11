Pálsson snakker ut etter hjertestansen: – Et sjokk

– Jeg husker det som en helt vanlig dag frem til scoringen. Frem til scoringen var det ingen signaler om at noe var annerledes. Jeg følte meg veldig bra i kampen og under oppvarmingen. Etter scoringen var alt ganske svart, sier Sogndal-spiller Emil Pálsson da han holdt pressekonferansen onsdag.

Det var første gang Sogndal-spilleren møtte pressen etter hjertestansen.

Steffen Lie Skålevik ga Sogndal ledelsen mot Stjørdals-Blink etter sju minutters spill. I tolvte spilleminutt falt Emil Pálsson om med hjertestans.

Våknet sjokkert på sykehuset

Songdal-spilleren ble vellykket gjenopplivet, og ble deretter fløyet til Haukeland sykehus for videre utredning og behandling. Tirsdag ble islendingen utskrevet fra sykehus.

– Jeg var sjokkert, for jeg visste ingenting, sier Pálsson om å våkne på sykehuset.

– Kort tid etter at jeg våknet, kom leger til for å fortelle hva som hadde skjedd. Jeg tror ikke jeg skjønte det helt hundre prosent, men så gikk det 15-20 minutter, der jeg hadde fått telefonen min. Det hadde gått 24 timer siden jeg falt om, og jeg hadde fått så mange meldinger, og i islandske fotballmedier var det så mange nyheter om meg og hva som hadde skjedd. Det var et sjokk, fortsetter 28-åringen.

Da islendingen fortalte at han hadde vært død i fire minutter, måtte han trekke pusten og kjempe mot tårene.

– Jeg fikk rask behandling fra folk som er flinke til det de gjør, så det er på grunn av dem at jeg lever i dag. Jeg er veldig takknemlig, sier Pálsson.

Operert inn hjertestarter

Pálsson sier det er for tidlig å si hva som skjer fremover med ham.

– Jeg kan kanskje ikke spiller fotball lenger, men det er flere ting enn fotball i livet. Akkurat nå prøver jeg å tenke minst mulig på det og heller se hva som kommer til å skje i fremtiden, sier han.

Pálsson sier også at det ikke er klart hva som utløste hjertestansen. Han opplyste på pressekonferansen at han fikk operert inn hjertestarter mandag.

– Jeg føler meg mye tryggere med hjertestarter. Det føles som en riktig ting å gjøre, for jeg må tenke på mer enn fotball i denne situasjonen. Akkurat nå handler det om å leve et godt liv. Jeg var ikke i tvil om hjertestarter, sier han.

Pálsson takket klubben og alle som har støttet ham de siste dagene. Han var også takknemlig for at mediene har vært respektfulle inn mot ham.

– Jeg følte ikke noe press for å gjøre noe intervju, så dette er et godt og riktig tidspunkt for å svare på spørsmål jeg tror ganske mange lurer på. Takk for det, innledet Pálsson pressekonferansen.