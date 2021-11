Latvia-marerittet: – Var ikke så høy i hatten da

Ullevaal Stadion 6. sept. 1998

Tilskuere: 11 031



1-3 (1-1)

0-1 Marians Pahars (11.)

1-1 Ståle Solbakken (17.)

1-2 Andrejs Stolcers (53.)

1-3 Mihails Zemlinskis (64.)



Norges lag:

Espen Baardsen - Vegard Heggem, Ronny Johnsen, Erik Hoftun, Stig Inge Bjørnebye - Petter Rudi, Kjetil Rekdal, Ståle Solbakken - Frank Strandli, Tore André Flo, Ole Gunnar Solskjær.

Innbyttere: Henning Berg (for Heggem, 60.), Jostein Flo (for Solskjær, 62.), Håvard Flo (for Rudi, 80.)