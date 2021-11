Jakten-Tina (26) var lenge bastant – så sjokkerte hun alle

Tina Kristiansen (26) er denne høsten å se på Jakten på kjærligheten. Flere av frierne hennes har vist stor interessere til å bli hennes utkårende, selv om ikke alle lykkes.

For både Kristiansen selv, og hennes nærmeste, kom deltakelsen som en stor overraskelse.

Fikk sjokk

Allerede i første episode forteller Kristiansen til programleder Gunhild Dahlberg (43) at hun aldri har hatt kjæreste – og heller aldri har vært på date.

Derfor kom det som et sjokk for de fleste av hennes nærmeste, også foreldrene, at hun valgte å melde seg på i all hemmelighet.

– Da de fikk vite at jeg hadde meldt meg på, ble de sjokkert. For det hadde de nok ikke trodd, forteller hun til TV 2 over telefon.

– Hvorfor ikke det?

– De har tullet med meg i flere år om at jeg burde melde meg på. Da har jeg alltid vært sånn «Nei, det skal jeg i hvert fall ikke!». Så de ble veldig overrasket over at jeg hadde meldt meg på, siden jeg var så bastant tidligere, forklarer hun.

Selv om foreldrene ble sjokkert over deltakelsen hennes, var de glade på datterens vegne. Men det var ikke kun foreldrene som var overrasket over valget hennes – hun overrasket også seg selv.

Hun har nemlig sett på Jakten på kjærligheten opp gjennom årene, og konseptet om å finne kjærligheten på TV var lenge uaktuelt for henne.

GOD VENN: Programleder Gunhild Dahlberg har støttet Tina gjennom sesongen. Foto: Espen Solli/TV 2

– Tanken om å være med har modnet litt over årene, for tidligere har jeg tenkt sånn «Nei, ikke noe for meg». Men så fikk jeg et lite innfall og tenkte «Jaja, det er jo artig å søke», forteller Kristiansen.

– Men jeg var også sikker på at jeg ikke kom til å komme med, men så gjorde jeg jo det!, sier hun og ler.

Ble litt for mye

Selv om bonden kan bekrefte at totalopplevelsen har vært bra, så opplevde hun innspillingen som utfordrende.

– Jeg ble jo sliten i kropp og sinn, men det er fint at man fortrenger slikt fort, og husker de gode tingene, forklarer hun.

Kristiansen bekreftet også til TV 2 at erfaringen hennes med menn var «ganske liten» før innspillingen, og hun fikk derfor godt med «mengdetrening» på kort tid. Det var også flere ting hun oppdaget om seg selv.

– Jeg var ikke så god på ta imot komplimenter, og var ikke så glad i at frierne gjorde ting som å trekke ut stolen for meg, forteller hun.

26-åringen forteller også at hun ikke var spesielt vant med å få intimsonen sin utfordret, noe hun da fikk trent på.

– Jeg lærte mye om selv, fikk kjenne på hva jeg likte og ikke likte, og hva jeg var komfortabel med og ikke, forklarer hun.

Kristiansen forteller også om en hendelse som kommer lenger inn i sesongen, hvor det «bikket litt over» for henne og hun ble emosjonell foran kamera.

– Det hadde vært en lang dag, og jeg var sliten. Jeg begynte rett og slett å bli sliten av hele opplevelsen, forteller hun om slutten av innspillingen.

– Så da var jeg ikke klar for det som skjedde, og det ble litt mye. Jeg ville jo ikke såre noen, men for meg ble det for mye på det tidspunktet, fortsetter hun.

Hadde gjort det igjen

Selv om det var flere øyeblikk som utfordret bonden personlig, er hun svært fornøyd med opplevelsen hun fikk gjennom Jakten på kjærligheten. Hun forklarer hun var nervøs for å bli litt selvkritisk av å se seg selv på TV, men at det også har gått fint.

– Opplevelsen min har vært helt super. Hadde jeg visst på forhånd hva jeg gikk til, hadde jeg gjort det igjen og igjen. Jeg er overraskende fornøyd, forteller bonden.

Hun kan også fortelle at det er en av frierne hennes som fanget oppmerksomheten hennes raskere enn de andre, men holder kortene tett til brystet.

– Man merker jo ganske fort hvem man matcher best med. Og det merker jeg også. Men jeg ville være åpen og bli kjent med alle sammen når vi var der vi var, så det gjorde jeg, avslutter hun.

Jakten på kjærligheten ser du mandager kl. 20 på TV 2, og TV 2 Play.