Skuespillerkollega etter dramaet: – Sjokk og sorg

De meritterte skuespillerne Kyrre Hellum og André Eriksen har tidligere jobbet med gjerningsmannen bak Bislett-angrepet. En regissør som jobbet tett med avdøde, mener mediene har skapt et unyansert bilde av kollegaen.

TV 2 og God kveld Norge har snakket med flere i film- og TV-bransjen om hvordan de reagerer på at deres tidligere skuespillerkollega døde på Bislett på tirsdag, etter at han ble skutt av politet.

Den avdøde mannen var dømt til tvungent psykisk helsevern, men var ute på en kortvarig permisjon. Han prøvde å knivstikke flere mennesker før han døde.

Sjokk og sorg

Hellum (48) og den avdøde var begge del av en stor, norsk kinofilm for noen år tilbake. De har også figurert i samme TV-serie. Selv om Hellum ikke kjente den avdøde lenger, synes han hendelsen er sjokkerende.

– Vi i skuespillermiljøet er i sjokk og sorg, sier Hellum.

Hellum er en anerkjent skuespiller, og har blant annet vært Amanda-nominert for sine filmroller.

Han har også spilt i flere kritikerroste TV-serier med internasjonal suksess.

En annen skuespiller som har jobbet med den avdøde, er André Eriksen (46). Eriksen har i likhet med Hellum gjort suksess i inn- og utland, med TV-serier som «Vikings» og filmer som «I onde dager». Han sier føgende til God kveld Norge:

– Forferdelig trist å høre om. Mine tanker går til alle som er berørt av den meningsløse volden, pårørende, ofre, politi og helsepersonell. Mental helse og rusmisbruk er fortsatt et tabubelagt tema, fullt av stigmatisering og misforståelser. Vi må lære mer og bli bedre.

MULTITALENT: André Eriksen er også kjent under artistnavnet «Tech Rock» i gruppa Warlocks. I tillegg er han en dyktig breakdanser, og har vært med i gruppen Atomic B-Boys. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen, beskriver situasjonen som tragisk.

– En veldig tragisk sak for alle som er involvert. Vi kjenner ikke saken annet enn fra media, men det er tragisk at en kollega blir innblandet i noe sånn.

Alfsen forteller at forbundet har tiltak for skuespillere som trenger noen å snakke med, som enten er i sjokk eller sorg etter dødsfallet til kollegaen.

– Vi har døren åpen, så medlemmer som trenger hjelp kan komme å snakke med oss. Vi har systemer for å håndtere det.

Kulturdepartementet ønsker ikke å kommentere hendelsen som har sjokkert skuespiller-Norge, og begrunner dette med at politiet ennå ikke har gått ut med identiteten til skuespilleren.

Kommunikasjonssjef i Kulturdepartementet, Marius Bakke, omtaler likevel hendelsen som tragisk.

KAN HJELPE: Dersom medlemmer av Norsk Skuespillerforbund sliter etter dødsfallet, kan de søke hjelp hos forbundet. Det sier Alfsen. Foto: Lars Opstad

Ønsker et mer nyansert bilde

En av regissørene som jobbet tettest med avdøde ønsker å snakke, men anonymt. Den unge regissøren sier han har hatt det veldig tøft etter at kollegaen og vennen døde, og at han ikke orker oppmerksomheten et slikt intervju bidrar med.

– Vi ble venner tilbake i 2015 i forbindelse med et felles filmprosjekt hvor han hadde en av hovedrollene. På dette tidspunktet hadde han nettopp kommet inn på skuespillerutdanningen. Han kom inn på første forsøk, noe som beskriver talentet hans.

– Han var en dedikert og hardtarbeidende skuespiller som gav alt. Han hadde en helt unik sårbarhet og ærlighet i måten han spiller på, som svært få kan matche. Jeg tror dette handler mye om livserfaringen hans. Dessverre var denne livserfaringen også hans største fiende.

– Negativ vinkling

Regissøren mener at mediene ikke har klart å lage et nyansert bilde av den avdøde 33-åringen.

– Jeg syns også medias fremstilling av denne saken har vært veldig ensporet, med en dehumaniserende tone som fokuserer mye på nasjonalitet, religion og med en ensidig negativ vinkling av hans mentale tilstand.

Han forteller at vennen hadde en vanskelig oppvekst og at han ble plassert på asylmottak. Etter samtaler han og skuespilleren hadde, synes regissøren mye tydet på at den avdøde ikke fikk nok oppfølging på asylmottaket.

– Han var i en sårbar situasjon som tenåring, og som mange andre ble han dratt mot miljøer som gav en tilhørighetsfølelse. Det eneste han ville var å ha et normalt liv som oss andre, med familie, kjærlighet og trygghet.

– Sitter igjen med mange spørsmål

Regissøren forteller at 33-åringen ble dratt mellom skuespillerdrømmen og det usunne miljøet store deler av livet.

– I edru tilstand var han en sprudlende, glad, omtenksom og trofast venn, men når han ruset seg tok den andre siden over. En balanse han klarte å opprettholde relativt bra inntil han ikke kunne fortsette på skolen og gradvis mistet retning og bakkekontakt. Det var da den første hendelsen på Ankerbrua skjedde.

Når regissøren snakker om Ankerbrua, snakker han om forrige gang den avdøde skapte medieoppslag i 2019. Da ble han dømt til tvungent psykisk helsevern etter at han knivstakk Lehnnon Austria Dominguez ni ganger med kniv.

Regissøren forteller at den avdøde ble værende mye alene etter at han ble fengslet og sendt til behandling.

– Det tror jeg var det verste som kunne skjedd ham. Dette bare forsterket problemene hans til et punkt hvor han både hørte og så syner. Relativt kort tid etterpå slippes han ut. Det virker som om det burde vært en enda tettere oppfølging i denne perioden.

Hva gjelder oppfølgingen til den avdøde, har statsforvalteren bedt Oslo universitetssykehus om informasjon om hva slags helsehjelp den avdøde har fått forut for hendelsene på Bislett.

– Det er likevel for tidlig å si noe om hvor lang tid vi vil trenge for å undersøke og vurdere saken. Ut over det har vi ingen opplysninger å gi på dette tidspunktet, skrev stasforvalteren i en pressemelding.

– Gjorde alt de kunne

Regissøren sier det var fryktelig trist å få nyheten om bortgangen hans, og at han sitter igjen med mange følelser og spørsmål.

– Mye når det gjelder oppfølgingen og behandlingen hans, men også hva gjelder hvordan situasjonen på tirsdag ble løst. Kunne de ikke stoppet han på andre måter, som sist på Ankerbrua?

Innsatsleder Torgeir Brenden har tidligere forklart hvorfor de valgte å skyte mannen:

– Det var ingen tvil om at dette var en pågående voldshandling som patruljen gjorde alt de kunne for å stoppe, og klarte å stanse, for å forhindre tap av menneskeliv, sier innsatslederen.

Avslutningsvis sier regissøren at han håper det kan komme én god ting ut av tragedien på Bislett.

– Jeg syns diskusjonen rundt mental helse er veldig viktig, og om det er noe godt som kan komme ut av denne saken, er det kanskje nettopp en ny debatt rundt psykisk helse i Norge og behandlingen av de det gjelder.

TV 2 har tidligere skrevet at den avdøde studerte skuespill, men måtte avbryte utdannelsen sin. Utdannelsen skal ha blitt avbrutt på grunn av vansker i forbindelse med adferd.