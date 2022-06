TV-profil ønsker å selge el-sparkesykler til treåringer – nå havner konflikten hos Justisdepartementet

Reality-profil Thomas Holstads selskap StayClassy reklamerer for el-sparkesykler for treåringer. DSB har fattet vedtak for å få ham til å slutte. Nå tar saken en ny vending hos Justis- og beredskapsdepartementet.

Thomas Holstad (33) er et kjent navn for TV-tittere, ettersom han har vært deltaker i «Paradise Hotel», «Oljebarna» og «Luksusfellen».

De siste årene har han vært mest kjent som gründeren bak nettbutikken Stayclassy. Butikken er nok en gang i hardt vær, etter at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har kommet på banen. De har fått utført tester på produktet ClassyWalk Mini: en el-sparkesykkel ment for barn ned i treårsalderen.

Produktet ble sendt til et testlaboratorie i Slovakia, og senteret har kommet med en rapport. Der står det klart og tydelig: «Test result: Fail».

OMDISKUTERT: DSB har funnet flere avvik ved denne el-sparkesykkelen. Foto: Skjermdump fra testrapporten til DSBs labratorium

Sendt brev

God kveld Norge har fulgt prossessen mellom DSB og StayClassy siden høsten 2021, da DSB tok inn ClassyWalk Mini for markedstilsyn.

I vinter sendte DSB et langt brev til StayClassy AS som God kveld Norge har fått innsyn i. I brevet fra DSB står det blant annet at produktet ikke kan markedsføres for så unge barn. Det begrunnes slik:

«I henhold til standarden (...) er det krav om sete på elektrisk «ride on toys» for aldersgruppen 3-6 år. ClassyWalk® MINI markedsføres for barn i alderen 3-10 år, men har ikke sete. Det vil derfor være et avvik fra standarden og følgelig leketøyforskriften § 4».

Hege Haslestad i DSB ga også beskjed om at på generelt grunnlag må produkter som ikke tilfredsstiller regelverk i de alvorligste tilfeller tilbakekalles fra forbruker.

Forbud

På laboratoriet i Slovakia sjekket de blant annet om leketøyet kunne brukes under lading. Der ble det funnet nok et avvik fra gjeldende standard.

«I henhold til standarden skal ikke sparkesykkelen kunne betjenes mens den lader. Testene viste at ClassyWalk® MINI kan betjenes mens den lader.»

I vår var God kveld Norge igjen i kontakt med DSB om ny utvikling i saken:

– Status er at DSB fattet vedtak om innførsels- og omsetningsforbud, men StayClassy har klaget på vedtak. DSB forbereder nå saken for oversendelse til Justis- og beredskapsdepartementet, som er klageinstans, jf. forvaltningsloven.

Uenig med DSB

Holstad påpeker at el-sparkesykkelen er godkjent i henhold til «European Standard on Safety of Toys» og viser frem en rapport som beviser dette.

Holstad er uenig med DSB og mener selskapet hans har fulgt alle gjeldende regler.

– DSB er jevnt og trutt innom produsenter og distributører i Norge. Vi har en sjekk av ClassyWalk Mini hos DSB som skal samsvare med alle regelverk i EU. ClassyWalk Mini er et småelektrisk kjøretøy som går under 6 km/t - derav kategorisert som et leketøy i Norge. Produktet passer godt til produktbeskrivelsen til de aller minste.

Han mener også at produktet har all dokumentasjon som DSB etterspør, og hevder at de har fått beskjed om at ladeproblematikken er løst.

StayClassy sitt ansvar

DSB får videresendt svaret fra Holstad hvor han hevder at produktet samsvarer med alle regelverk i EU, og mener han tar feil. De poengterer at det er funnet avvik og at det er StayClassy sitt ansvar å ordne opp i avviket.

Haslestad forklarer at StayClassy har vurdert dette produktet opp mot maskindirektivet, men mener at produktet burde vært vurdert opp mot leketøysdirektivet, da dette er et mer omfattende og mer spesifikt helse- og sikkerhetsdirektiv enn maskindirektivet.

– StayClassy har ikke forholdt seg til det relevante regelverket og må fremvise samsvar med leketøysdirektivet. StayClassy har blitt informert underveis i markedstilsynet om dette avviket. Å sikre at produktet tilfredsstiller alle relevante krav er produsent/importør sitt ansvar. Her blir det StayClassy.

Haslestad sier det var en god grunn til at de valgte ut dette produktet, siden produkter og aktiviteter rettet mot barn er et prioritert område for DSB.

– DSB har ikke registrert andre norske aktører som retter seg mot så små barn med elektrisk sparkesykkel.

Selges fortsatt

Holstad på sin side mener fortsatt at produktet hører til under maskindirektivet:

– Vi har naturligvis påpekt overfor DSB at de har testet en elektrisk sparkesykkel som tilhører maskindirektivet hvor alle papirer er i orden innen leketøysdirektivet. At et produkt «failer» når det testes innenfor feil direktiv er relativt lite overraskende.

Produktet er fortsatt til salgs på nettsidene til StayClassy. Holstad sier likevel at de ikke vil kjøpe inn flere ClassyWalk Mini-sykler.

– Produktet vil for øvrig forsvinne ut fra sortiment av naturlige årsaker ettersom det nå blir 12-årsgrense på elektriske sparkesykler i Norge. Reglene trer i kraft 15.06.22. Målgruppen for denne elektriske sparkesykkelen blir derfor borte i Norge.