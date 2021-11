Daniel Kvammen har hemmelig «Odda-låt» på hjernen: – Handler om en norsk politiker

I den nye storsatsningen til TV 2, Norges nye megahit, skal deltakerne prøve å lage en låt som ender i en skikkelig landeplage. Det er tydeligvis på riktig spor, for den ene mentoren i programmet, artist og låtskriver Daniel Kvammen, går rundt og synger på en låt allerede.

De fleste kjenner seg igjen i det å ha en melodi eller strofe på hjernen.

– Den har brent seg fast, på godt og vondt, sier Kvammen og smiler.

I dette tilfelle er det den ene deltakeren, Odd-Magnus Williamson, som skal ha æren for at Kvammen går rundt og synger på den samme låten hele døgnet. Det er heller ingen tvil om at han synes låten er bra.

– Noen av låtene som Odda har laget, har jeg troa på at kan bli skikkelige «partybangers».

Daniel Kvammen er mentor i Norges Nye Megahit. Foto: Martin Isaksen

Kjendiser skal lage din favorittlåt

I Norges Nye Megahit, som skal ta over stafettpinnen til Skal vi danse, skal et knippe kjendiser konkurrere om å lage nye favorittlåter. Seks norske kjendiser skal ved hjelp av kjente artister og produsenter, forsøke å lage sangene man ikke klarer å få ut av hodet.

Kjendisdeltakerne vi får se på scenen er Helene Olafsen, Odd Magnus Williamson, Abubakar «Abu» Hussain, Caroline Berg Eriksen, Einar Nilsson og Maria Stavang. Som mentor har Kvammen i oppgave å hjelpe disse kjendisdeltakerne på veien. Det at ingen er etablerte artister, mener han er veldig positivt for programmet.

– Det blir overraskende fett. I og med at deltakerne ikke har noen forutsetning for å drive med dette, er det et fantastisk utgangspunkt for å drive med kreative ting.

– Jeg har vært med å veilede og skrive en del av disse låtene, og innimellom kommer det ideer man aldri kunne sett for seg, legger han til.

«Fra Odda til Sylvi»

Planen er at låtene skal legges ut på Spotify underveis. Og 33-åringen blir ikke overrasket dersom han hører noen av låtene på fester fremover.

– Hva handler denne låten du har på hjernen om?

– Den handler om en kjent norsk politiker. Uten å røpe for mye, går den kanskje i retning Frp og Listhaug. En slags «Fra Odda til Sylvi», sier han.

– Den er sjokkerende både tekst- og melodimessig, legger han til.

Odd-Magnus Williamson er svært hemmelighetsfull rundt lørdagens opptreden, og ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

Mange overraskelser

Kvammen har troa på flere av låtene som er laget så langt, men gleder seg spesielt til Odd-Magnus Williamson sine låter skal fremføres live på TV.

– Odda er både morsom og glup, og det er det programmet handler om. Her skal man klare å mestre det intellektuelle med humor. Det klarer han.

Videre forteller Kvammen at det er flere deltakere som overrasker.

– Jeg vet det er mange i produksjonen som har vært ekstremt overrasket over maler og altmuligmann, Einar Nilsson. Jeg har ikke jobbet med han enda, men det hviskes i gangene om at han er en favoritt.

– Så det: «Hvem skulle trodd at han skulle bli popstjerne?»