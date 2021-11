Ødegaard slettet konto på sosialt medium: – Det har vært mye sykt

Den norske landslagskapteinen hadde en verifisert Twitter-konto under brukernavnet @martinio98 med over 300.000 følgere.

Nå er den slettet. Ødegaard bekrefter til TV 2 at det var han selv som tok grep.

– Det er en stund siden nå, egentlig. Det var egentlig fordi jeg aldri brukte det, og ikke hadde noe behov for det. Jeg synes det er mye dritt generelt som er der. Jeg har ikke noe behov for å være der. Jeg hadde vel ikke en Twitter-oppdatering på lang tid, da tenkte jeg at det ikke var noe vits i å ha den, så da slettet jeg den bare, sier Arsenal-stjernen.

Han har en offisiell Facebook-side med 2,2 millioner følgere, men den har ikke vært aktiv på snart to år. Dermed er Instagram-kontoen hans med 3,1 millioner følgere den eneste offentlige kontoen drammenseren holder varm.

Han er forsiktig med bruk av sosiale medier og misliker spesielt Twitter:

– Det er mye dritt, rett og slett. Man skal passe litt for hva man eksponerer seg for. For min del har jeg ikke noe behov for å sitte der og se på alt det der. Det er mye anonymt og mye rart. Det er en uting og en litt skummel greie hvis man ikke er helt på plass i hodet. Da kan man la seg prege av sånne ting.

Ødegaard kommer med en klar advarsel.

– Jeg vil særlig si til unge spillere at man skal være forsiktig med å se for mye på sånne ting. Det kan være mye negativt, sier han.

– Hva er det sykeste du har lest om deg selv?

– Det har vært mye sykt oppigjennom. Det er vanskelig å trekke frem akkurat én ting, men det har vært så mye oppigjennom. Det er mye komisk, sier Martin Ødegaard.

Norges nummer 10 leder landslaget med kapteinsbindet rundt armen mot Latvia på lørdag. Kampen ser du på TV 2 klokken 18.00.