Silderogn skal hjelpe prematurfødte barn

– Silda har det perfekte egget, sier gründer Hogne Hallaråker i Artic Bioscience til TV 2.

De holder til i Hovdebygda på Sunnmøre mellom Ørsta og Volda. Med elever fra helse- og oppvekst ved Ørsta videregående skole på besøk dissekerer han silda og henter fra rogna fra hunfisken.

– Det er en celle som i løpet av 48 timer blir en ny skapning i form av en fisk. Du har alt du trenger i det egget for å utvikle det: Hjerte, hjerne, skjelett, muskler, skinn, finner. Det er oppskrift på liv, forteller Hallaråker og smaker på ekstraktet.

– Det smaker kaviar og salt rogn. Det er sjøsmak! Bare prøv, er utfordringen til elevene.

Starter produksjon av legemiddel basert på silderogn

Hjernestimuli

Denne egenskap skal nå brukes for å utvikle en legemiddelkandidat for 100 000 ekstremt prematurfødte barn som fødes hvert år.

– Målet med prosjektet er å tilby et legemiddel basert på vår silderognekstrakt, som kan hjelpe spesielt på hjerneutviklingen på disse ekstremt premature barn født før uke 28, sier Hallaråker.

Grunntanken er at sildeeggene har komponenter som bidrar til å utvikle hjernen på en god måte gjennom fettsyren DHA, som det er rikelig av i silderognekstrakt.

– Dette er nå i planleggingsfasen, slik at vi får startet studier mot slutten av neste år. Det er et krevende stykke arbeid å rekruttere pasienter til en slik studie. Her har vi inngått et samarbeid med Smerud medical research som skal gjennomføre med kliniske studiene, sier gründeren.

GRÜNDER: Hogne Hallaråker er mannen bak firmaet Artic Bioscence. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Men er ikke dette risikabel satsing mot en svært begrenset pasientgruppe?

– Nå er det gode støtteordninger på slike grupper som har relativt få pasienter og gjennom samarbeidspartnere jobber vi med å søke støtte i EU.

Spennende

Prematurforeningen synes dette høres interessant ut.

– Nå kjenner vi ikke konkret til dette produktet, men vi ønsker all seriøs forskning som kommer premature til gode velkommen, sier daglig leder Hege Nordhus i Prematurforeningen.

TV 2 har tidligere fortalt om gründerbedriften som har utviklet en «sildepille» med god effekt mot psoriasispasienter. Funnene i en studie ved Haukeland Universitetssjukehus forbløffet ekspertene.

– Jeg er skeptiker av natur, men nå er jeg overveldet. Dette er juleaften, 17. mai og alle andre høytidsdager på en gang, fortalte seksjonsoverlege Kåre Steinar Tveit på hudavdelingen på Haukeland til TV 2 i 2018.

Nå forbereder selskapet en større internasjonal studie med 500 pasienter.

– Vi har som målsetting å få verifisert studien vi gjorde i Bergen og starte produksjon av legemiddel for psoriasispasienter, sier Hallaråker.

Ny fabrikk

Artic Bioscience har gått på børs og investorer har skutt inn 300 millioner kroner til å få gjennomført studiene og bygging av ny fabrikk i Hovdebygda.

– Så vidt jeg vet blir vi den første legemiddelfabrikken i Norge som skal produsere et egenutviklet produkt. Vi er nokså stolte av det vi nå er i ferd med å få til, sier gründeren.

LEGEMIDDELFABRIKK: Artic Bioscience skal straks startebygging av ny for produksjon av legemiddel basert på ekstrakt fra silderogn. Til venstre produksjonssjef Per Christian Sæbø og gründer Hogne Hallaråker. Foto: Arne Rovick /TV 2

Byggingen av fabrikken starter nå og skal stå ferdig om to år.

– Vi er veldig glad for den tilliten vi har fått i investormarkedet. De har tro på oss i reisen frem til ferdige legemiddel, sier produksjonssjef Per Christian Sæbø i Artic Bioscience.

Skal de lykkes, er de helt avhengig av å skaffe folk med fagkompetanse til den lille bygda mellom Ørsta og Volda.

– Vi trenger rekruttering til kompetansearbeidsplasser innenfor biologi, kjemiske fag og labratoriearbeid. Vi vet vi er veldig interessante for utlendinger. Men de blir bare et år eller to hvis de ikke finner seg en partner og bosetter seg her da, sier Sæbø.