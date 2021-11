Kanselleringene renner inn: – Det er katastrofe for oss

Det gjøres klart for en ny dag med lunsjservering hos Vertshuset Skarven i sentrum av Tromsø.

Dette er ett svært populært og kjent restauranthus for tilreisende fra hele Norge og omsetningen var på vei oppover igjen.

Samtidig kommer det nye oppdaterte koronatall fra kommunen. De siste døgnet er det registrert 87 nye smittede.

Gunnar Andersen er daglig leder ved Skarven Vertshus. Han har allerede merker at stemningen og antallet besøkende går tilbake bare noe dager etter at kommunen signaliserte strengere tiltak.

– Vi merket det allerede før helgen da frykten og angsten spredte seg blant folk. Mange grupper avbestilte og var redd for å komme. Det har bare fortsatt i helgen og denne uken, sier Gunnar Andersen, daglig leder for Skarven Vertshus.

MERKES GODT: – Folk har frykt og angst for å gå ut, sier Gunnar Andersen, Daglig leder ved Skarven Vertshus Foto: Daniel Fosseng, TV 2

Helsevesenet ved Universitetssykehuset Nord-Norge er satt under press samtidig som antallet smittede øker.

Strenge tiltak

Derfor har kommunen på nytt innført svært strenge tiltak for å få smitten ned og for å kunne avlaste slitne helsemedarbeidere.

Reglene trådte i kraft fra natt til i dag og gjelder til og med 23. november i første omgang.

– Hvordan er det å oppleve dette på nytt ?

– Vi føler at på samme måte som ellers så lages det regler som skal håndheves på de plassene hvor det ikke er smitte, mens man er inkonsekvent og lite taktisk på hvor det er smitte. Man tør liksom ikke å gjøre noe der det burde ha vært gjort noe, sier Andersen.

I Tromsø er det det nå innført plikt til bruk av munnbind for personer over 12 år ved alle kollektivreiser i kommunen.

Det samme gjelder i taxi, for sjåfører og passasjerer.

KJENT STED: Restauranthuset er åpent, men folk er reservert fra å gå ut når smittet er økende. Foto: Daniel Fosseng, TV 2

Påbudet gjelder også innendørs på butikker, i fellesarealer på kjøpesentrene og på serveringssteder der man ikke sitter ved bord.

Serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol til personer med faste plasser, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Kravet gjelder fra kl. 17.00 og fram til ordinær stengetid, heter det i forskriften fra kommunen.

Dramatisk for oss

– Man er litt inkonsekvent når man lager regler. Nå er det en regel før klokken 17 og en regel etter 17. Blir man mer smittet etter klokken 17? spør Andersen oppgitt.

– Hadde dere forventet en ny runde med strenge tiltak nå?

– Nei. Når de slapp opp i september så forventet vi nå at man skulle kunne styre dette på en måte og være litt konsekvent i forhold til hvilke regler man sette i gang. 80 prosent er vaksinert og vi hadde forventet at det skulle gjennomføres på vanlig vis fremover. Rene spiserestauranter burde det ikke ha vært noen endringer mot, sier han.

Rett ved siden av Skarven ligger Clarion Hotel The Edge.

Dette er Tromsøs største konferansehotell og hadde godt belegg helt frem til nå.

– Både september og oktober var likt det samme nivået som høsten 2019 som var et rekordår for oss, sier Ida Kristine Jakobsen, direktør hos Clarion Hotel The Edge.

SÅ LOVENDE UT: – Det kom et dramatisk fall i bookingene, sier Ida Kristine Jakobsen, direktør hos Clarion Hotel The Edge. Foto: Daniel Fosseng, TV 2

Alt så svært lovende ut, men sist fredag kom signalene fra kommune om at det ville komme strenge tiltak.

Da sa det pang, igjen.

– De siste dagene på hotellet har vært en stor nedtur. Det kom et dramatisk fall i antallet bookinger. Det er katastrofalt for oss og skikkelig alvorlig, sier Jakobsen.

I løpet av kort tid er det to store konferanser som nå er kansellert.

– Vi snakker om omsetningstap på flere millioner kroner bare på noen få dager, sier Jakobsen.

– Så du dette komme?

– Nei, jeg gjorde ikke det. Om det skulle komme en ny smittebølge så var vi i hvert fall bedre rustet til det, tenkte jeg.

Arbeidsplasser i spill

– Nå er jo de fleste vaksinerte og vi hadde forventet at man skulle ta i bruk koronapass, derfor er vi veldig overrasket over tiltakene og det som nå skjer, sier Jakobsen.

– Har du forståelse for at dette er nødvendig for kommunen?

– Jeg har forståelse for dette siden helsesektoren ved universitetssykehuset Nord-Norge er satt under press og jeg har full respekt for den jobben de gjør, men det er også viktig å signalisere at dette får dramatiske konsekvenser for oss.

–Det er arbeidsplassene som nå settes i spill igjen, sier Ida Kristine Jakobsen, direktør ved Clarion Hotel The Edge i Tromsø.

– Vi blir satt tilbake minst 100 steg i forhold til den jobben som ble gjort etter å ha bygd oss opp, sier hun.

ARBEIDSPLASSER I SPILL: Hotellet var i ferd med å komme tilbake til normalen før Tromsø kommune innførte nye strenge tiltak. Foto: Daniel Fosseng, TV 2

Hun håper at Tromsø kommune nå ser på mulighetene for gode kompensasjons muligheter.

– Tromsø kommune har ikke dette i forskriftene sine, så det bekymrer både oss og kundene våre. Vi er den bransjen som atter en gang tar denne regning for denne dugnadsinnsatsen, sier Jakobsen.

Sitter i båten og venter

Snart setter også julebordsesongen inn for fullt i Tromsø. Hvordan den blir er høyst usikkert.

– Det er vanskelig. Vi ser ikke hvilke konsekvenser dagens smitte vil føre til. I utgangspunktet frykter vi for at julebordsesongen blir delvis spolert, for selv om det skulle slippe opp, så er det en del angst og frykt blant gjestene, sier Gunnar Andersen, daglig leder ved Skarven Vertshus i Tromsø.

– Den store festsesongen står nok nå litt i fare. Vi håper virkelig og inderlig at disse restriksjonene vil vare kun i to uker. Vi sitter enn så lenge litt kalde i båten og venter, sier Ida Kristine Jakobsen, direktør ved Clarion Hotel The Edge i Tromsø.