Dette skal finalistene gjøre etter Skal vi danse

På søndag skal Skal vi danse-finalistene ut av dansebobla etter en utmattende høst. Deltakerne har vidt forskjellige planer for de neste ukene.

Sportsanker i TV 2 Simon Nitsche (29) og tidligere kobinertløper Magnus Moan (36) har kjempet seg til finalen i Skal vi danse. Lørdag er det duket for den store finalen, og etter elleve intense uker skal de begge ut av danseboblen. Simon Nitsche har store planer om å koble av.

– Jeg skal på en ferie. Jeg vet ikke helt hvor enda, men jeg må lande litt, sier Simon Nitsche til TV 2.

– Du må ut ev dette landet, legger dansepartner Helene Spilling til.

Det som er sikkert og visst, er at Nitsche nå skal bruke noen uker på hobbyen han har blitt så glad i.

– Jeg må surfe!

– Jeg skal hive meg på et surfebrett – kanskje sammen med Vinni, smiler han.

29-åringen forteller at han begynte å surfe for noen år siden, og at det har blitt en fin hobby ved siden av jobben som anker i sporten.

– Det gir meg ro og glede, og det går jo også an å gjøre det i Norge – langs vestkysten.

– Men også på Bali hvor Vinni bor?

– Ja, også på Bali, men da må jeg bare være sikker på at de er greit å reise dit, sier Nitsche.

Helene Spilling og Simon Nitsche Foto: Martin Isaksen, TV 2

Magnus Moan skal rett hjem til kona

Magnus Moan, derimot, skal ikke på noen lang ferie. Han skal rett tilbake til Trondheim hvor hverdagen møter han.

– Jeg skal tilbake på kontoret, og hjem til både kone og barn.

– Simon bruker fortsatt bleie. Vi som er opp i årene må tilbake til hverdagen. Jeg har barn og det har Ewa også, smiler tobarnsfaren lurt, og ønsker Nitsche en god ferie.

– Så god tur på surfeferie, Simon. Vi skal sende med deg en pakke med våtservietter, legger Moan til.

Skal ta med dansingen til Viaplay

I første omgang er det jobben som salgssjef i JKS som venter Moan, men om få uker begynner han i en ny jobb. Denne vinteren skal han tilbake til kjente trakter. Han skal tre inn i jobben som kombinertekspert for Viaplay Nent når OL-sesongen nærmer seg.

– Jeg gleder meg skikkelig til å komme tilbake til miljøet igjen, sier han og lover å formidle på en måte som ikke er blitt gjort på TV før.

Videre sier han at han skal ta med seg noe av det han har lært fra Skal vi danse inn i den nye jobben.

– Jeg skal jo formidle noe som fenger, og skal med meg det vi har formidlet opp fra bena til ansiktet, sier Moan.