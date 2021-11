Helsedirektoratet har foreslått koronapass for regjeringen

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til TV 2 at de tror koronasertifikat kan være det som skal til for å unngå en ny nedstengning.

– Vi er nå inne i en uheldig utvikling.

Det sier helsedirektør Bjørn Guldvog, som innrømmer at smittesituasjonen og antallet sykehusinnleggelser ikke går i riktig retning.

– Stadig flere er innlagt på sykehus, og nå er det også en stigning for de som trenger intensiv- og respiratorbehandling. Det gjør at vi må snu den trenden, og det forsøker vi å få til uten de samme inngripende tiltakene som vi måtte bruke tidligere i pandemien, sier helsedirektøren.

– Regjeringen som bestemmer



Han forteller til TV 2 at Helsedirektoratet har luftet ideen om å innføre aktiv bruk av koronapass, slik Danmark og flere andre europeiske land nå benytter seg av, for regjeringen.

– Foreløpig har vi løftet noen muligheter til departementet, og så er det regjeringen som bestemmer om det skal brukes – og på hvilken måte. Men vi tror at koronasertifikat kan være et virkemiddel for å hindre at man får ytterligere nedstenging, både lokalt og nasjonalt.

– Kan du si litt mer om hvilke situasjoner det er aktuelt å ta i bruk et slikt koronasertifikat?

– Det er jo ikke besluttet enda, men det kan jo dreie seg om å bruke det ved større arrangementer, eventuelt også i forbindelse med restaurantbesøk og lignende. Vi har synliggjort et mulighetsrom her, i hvilke situasjoner man kunne ha benyttet det i, forteller Guldvog.

Ny smitterekord i Norge

Det siste døgnet ble det registrert 2.126 koronasmittede i Norge, det er smitterekord og det høyeste antallet nye smittede siden pandemien brøt ut.

Forrige rekord ble satt 1. november, da med 1.973 tilfeller, viser tallene fra Folkehelseinstituttet.

Som følge av en krevende smittesituasjon flere steder, har flere kommuner nå innført egne grep for å få bukt med den stigende smitten.

I Oslo er det besluttet å masseteste elever fra neste uke, mens det i Trondheim ble stemt for å innføre krav om munnbind på kollektivreiser, samt gjeninnføring av trafikklysmodellen i skolene.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa til NRK tidligere onsdag at det ikke er tiden for å innføre nasjonale koronatiltak nå. Per nå er det kommunene selv som skal vurdere smittesituasjonen og innføre tiltak der de mener det trengs.