Trondheim innfører munnbindpåbud

Formannskapet i Trondheim har enstemmig vedtatt å innføre påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser og i drosjer når man ikke kan holde en meter avstand til andre.

Det er også flertall for å gjeninnføre trafikklysmodellen i skolene. Trafikklysmodellen ble skrotet da landet gjenåpnet 25. september.

Alle som bor sammen med en smittet person, anbefales å unngå deltakelse i sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter.

I tillegg anbefaler kommunen hjemmekontor for alle med smittede i husstanden og daglig testing de tre første dagene for de husstandsmedlemmene dette ikke er mulig for.



Politikerne i Trondheim skulle egentlig bestemme seg tirsdag om hvilke tiltak de skulle innføre, men det har vært uenighet blant politikerne om hvilke tiltak som skal gjelde.

Onsdag gikk fylkeslegen i Trøndelag ut og sa at smittespredningen i fylket er urovekkende og ber skjerpe smittevernet.

– Min klare oppfordring går til de som ennå ikke har vaksinert seg. De bør sterkt vurdere å la seg vaksinere. Så tenker jeg at vi alle må børste støv av de gode smittevernrådene som vi vet virker; at vi holder oss hjemme om vi blir syke, at vi vasker hendene ofte, og at vi holder avstand til andre. Så bør vi ha lav terskel for å ta koronatest, sa Jan Vaage.