Kan stå i to finaler samme dag: – Hva i alle dager gjør vi da?

Se NM-semifinalen Molde - Aker onsdag kl. 19.00 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Både Molde Elite og Aker Topphåndball kan stå i en historisk NM-finale i Oslo Spektrum i romjulen - ingen av lagene har vært der før.

Og for Oslo-laget kan det oppstå en utfordring: de er i semifinalen med jenter 20-laget og med A-laget. Og vinner begge lagene sine semifinaler, spilles finalene samme dag (29.desember) med kun få timers mellomrom.

– Vi har tulla litt med det: «Hva hvis begge lagene står i Spektrum? Hva i alle dager gjør vi da?». Det må tas noen harde valg, for det er ganske mange spillere som spiller på jenter 20-laget, forteller Aker-trener Lars Abelsen.

For hele ni av de 16 spillerne på seniorlaget holder junior-alder.

– Hvis vi danser ut av Molde Arena her i kveld, så får vi finne noen løsninger, sier Abelsen lattermildt, men presiserer at de har en tøff kamp i vente.

– Vi har ikke tenkt at det er spesielt realistisk. Det er spesielt uansett fordi man har ikke sett for seg at A-laget skal komme seg til Spektrum, men når man er i en semifinale så må man snakke om det. Det er en veldig spesiell situasjon i så fall.

Og kantspiller RIkke Midtfjeld er en av spillerne som kan stå i begge finaler.

– Skal jeg være helt ærlig, så vet jeg ikke helt hvordan vi skal gjøre det hvis vi kommer i begge finaler. Det hadde vært helt sykt og det setter Aker i et godt lys: at vi er gode både på senior- og juniornivå.

– Hva gjør du hvis det skjer?

– Jeg velger ikke å stå over en! For min del går det fint å spille to kamper i et lite tidsrom. Det gjør ingenting når det er i Spektrum og da gjør det heller ingenting om kroppen er litt sliten, sier Midtfjeld.

I semifinalen for seniorlaget står Molde for tur. Lagene møttes i helgen i REMA 1000-ligaen og da vant moldenserne 21-30.

– Det var en kamp der vi var med i 45 minutter, og så faller vi av og da renner det inn litt mål. Da blir det litt brutalt til slutt når du ser på tavla, men vi føler at det var en kamp hvor vi var med, sier Abelsen og legger til:

– Nå får vi en ny sjanse. Molde er favoritter, men vi må omstille oss og vi har en del ting vi ønsker å gjøre vesentlig bedre i denne kampen.

Den andre semifinalen mellom Vipers og Fana spilles også onsdag. NM-finalene for junior og senior (både kvinner og menn) spilles i Oslo Spektrum 29.desember.

Herrene spiller sine semifinaler torsdag. Fjellhammer, i likhet med Aker, er også i semifinale i både junior- og seniorklassen.

Artikkelforfatterens søster er registrert som spiller i klubben, men er ute i mammapermisjon.