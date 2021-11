PSG-spiller ble angrepet av maskerte menn - nå er lagvenninnen arrestert

PSG-spilleren Aminata Diallo (26) er arrestert i forbindelse med et angrep på hennes lagvenninne Kheira Hamraoui (31).

Storavisen L'Equipe skriver at Diallo ble arrestert i sitt eget hjem onsdag morgen. Lagvenninnen Hamraoui, som spiller i samme posisjon, ble overfalt av to maskerte menn i forrige uke. Nå er Diallo mistenkt for å ha bestilt angrepet.

Skal ha blitt slått i leggene med jernstang

Hamraoui skal ha vært på vei hjem fra et klubbarrangement sammen med to andre lagvenninner, deriblant Diallo som kjørte bilen spillerne satt i. Hamraoui skal så ha blitt dratt ut av bilen og angriperne skal ha slått henne i leggene med en jernstang.

Et vitne forteller til avisen at ingen av spillerne ble ranet av de maskerte mennene.

BLE ANGREPET: Kheira Hamraoui jubler for scoring for Frankrike i 2017. Nå er hun skadet etter å ha blitt slått med jernstang. Foto: FRANCOIS LO PRESTI

31-årige Hamraoui ble sendt til sykehus og behandlet for skader i både hender og leggene. Midtbanespilleren måtte også stå over tirsdagens Champions League-kamp mot Real Madrid.

Diallo startet i kampen som PSG vant 4-0. Norske Celin Bizet Ildhusøy fikk for øvrig sin CL-debut i oppgjøret.

Klubben bekrefter

Onsdag ettermiddag bekrefter PSG at Diallo er i varetekt.

– Siden torsdag 4. november har klubben tatt alle nødvendige grep for å garantere for helsen, velværen og tryggheten for alle spillerne på kvinnelaget.

– PSG jobber med politiet for å få frem faktaene i saken. Klubben er oppmerksom på på fremgangen i saken og vil følge opp videre.

– Paris Saint-Germain fordømmer sterkt volden som er begått, heter det i pressemeldingen fra klubben.

Nyhetsbyrået AFP skriver at det foreløpig ikke er tatt ut noen formell siktelse mot spilleren.

Hamraoui kom tilbake til PSG i sommer etter å ha vært innom både Lyon og Barcelona. Diallo har spilt i PSG siden 2016. De to har også spilt sammen for det franske landslaget.