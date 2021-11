Oslo innfører massetesting av elever

Onsdag ble det satt smitterekord i Norge. Smitten øker også i Oslo, og neste uke innfører hovedstaden massetesting i skolen.

SELVTESTING: Skoleelever i Oslo ble også massetestet tidligere i høst. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg tror dette ganske sikkert er det mest effektive tiltaket vi kan gjøre for å redusere smitteøkningen i Oslo, sier Rayond Johansen til TV 2.

Det er hovedsakelig personer mellom 0 og 19 år som blir smittet, ifølge han.

– Jeg tror vi kan regne med at mørketallene også er ganske høye, og vi vet fra forrige gang vi gjorde massetesting at det er veldig effektivt for å avdekke smitte.

Johansen advarer mot å innføre nasjonale tiltak. Han sier at krav som en meter til andre er svært ødeleggende for næringene i byen.

– Det ville vært svært alvorlig. En nedstenging av Oslo nå er ikke forholdsmessig, og vil potensielt sett få veldig store konsekvenser for et næringsliv som begynner å få folk tilbake igjen. I tillegg til den psykososiale helsa til folk. Det må vi gjøre alt for å unngå.

Frykter store mørketall

Ikke nasjonale tiltak

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at det ikke er aktuelt med nye nasjonale koronatiltak for øyeblikket.

Støre (Ap) sier til NRK at regjeringen vurderer koronasituasjonen nøye sammen med helsemyndighetene og kommer til å trekke de konklusjonene som er nødvendige.

– Men nasjonale tiltak er i utgangspunktet ikke svaret i dag, sier han.

Statsministeren mener at det er mer effektivt å ha lokale tiltak der det dukker opp smitte og samarbeid mellom kommuner, arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner.

Han minner om at folk må være hjemme når de er syke, og at folk som ennå ikke har tatt vaksinen bør ta den.

– De over 65 bør ta tredje dose, sier Støre.

Lokale tiltak

Trondheim og Tromsø er blant de kommunene som har innført lokale tiltak.

Tromsø har innført påbud om munnbind på kollektivtransport og i butikker fra onsdag, samt krav om hjemmekontor for de aller fleste.

Trondheim har valgt å innføre ikke like mange tiltak. Men de har imidlertid innført krav om munnbind i kollektivtrafikken og i drosjer, samt gjeninnført trafikklysmodellen i skolene.