Strammet inn rundt 33-åringen i sommer

33-åringen som er siktet for fire drapsforsøk etter knivdramaet på Bislett, har hatt flere permisjoner det siste året. I sommer fikk han et strengere opplegg, etter at han skal ha ruset seg på permisjon, ifølge TV 2s opplysninger.

Tirsdag bekreftet politiet at 33-åringen var på en kortvarig permisjon da hendelsen på Bislett fant sted.

Førstestatsadvokat i Oslo, Trude Sparre, bekrefter at det har vært innstramming knyttet til behandlingen av mannen som tirsdag ble skutt og drept av politiet på Bislett i Oslo.

– Det knyttet seg til at man vurderte at det var økt tilstedeværelse av risikofaktorer, sier hun.

Sparre ønsker ikke å utdype dette ytterligere, men TV 2 har gjennom kilder fått opplyst at dette dreier seg om at 33-åringen skal ha inntatt rusmidler da han hadde permisjoner i sommer.

Det er fra før kjent at mannen, som politiet mener forsøkte å drepe fire personer før han selv ble skutt av politiet, ble dømt til tvungen psykisk helsevern i 2020.

«Destruktivt og farlig»

Det skjedde etter at han forsøkte å drepe Lehnnon Austria Dominguez på Grünerløkka sommeren 2019.

I dommen fra desember står det at 33-åringen har blitt forsøkt behandlet for rusmisbruk gjennom flere år innen spesialisthelsetjenesten. Rusmisbruket har hovedsakelig knyttet seg til alkohol og kokain.

Selv om mannen flere ganger har sagt at han trenger hjelp, har han ifølge dommen i liten grad møtt opp til polikliniske avtaler. 33-åringen har også vært innlagt på avrusning.

I dommen står følgende:

«Uansett vil det være helt destruktivt, og farlig, dersom han fortsetter å ruse seg, selv om det bare er «av og til».

Advarte mot ny hendelse

Det står også:

«Vi vet ikke hvorvidt han selv virkelig forstår dette, og er i stand til å gjennomføre konsekvent avhold. Aller verst blir prognosen dersom han faller ut av psykiatrisk behandling, forfaller sosialt og ruser seg. Da kan tilsvarende situasjoner som den i juni 2019 oppstå.»

Under rettssaken for et snaut år siden ble det imidlertid bemerket at mannen hadde hatt en positiv progresjon i løpet av perioden fra han begikk ugjerningen i 2019 og frem til han fikk dommen.

Slik TV 2 forstår det hadde derfor 33-åringen flere permisjoner tidlig i gjennomføringen av dommen på tvungen psykisk helsevern.

Da det ble kjent at han skal ha inntatt rusmidler skal mannen i samme tidsrom ha tilbrakt en uke på døgninstitusjon.

– Veldig alvorlig

Førstestatsadvokaten ønsker ikke å kommentere opplysningene.

– Vi ser veldig alvorlig på denne saken, men av hensyn til både taushetsplikt og for å gi politiet ro til å etterforske saken, så vil jeg heller komme tilbake til flere spørsmål på et senere tidspunkt, sier Sparre.

TV 2 har vært i kontakt med helseinstitusjoner som har hatt ansvar for mannen, men de viser til taushetsplikt og ønsker ikke å svare på spørsmål.

Saken er under etterforskning i Oslo politidistrikt, som jobber med å innhente journaler og opplysninger knyttet til avdødes helse.

Så langt er det ikke oppenvnt bistandsadvokater eller forsvarere i saken.