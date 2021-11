– Det er mitt største mareritt

Han debuterte for Storhamars A-lag allerede som 15-åring. Talentet var enormt, og Thoresen har utnyttet sitt potensial til det fulle.

38-åringen har spilt i de største ligaene, lært av de aller beste spillerne og vært en lederfigur i samtlige klubber hvor han har vært.

I 2017 kom han hjem til Storhamar. Han var ligaens beste spiller da, og fire år senere er han fortsatt det.

For et skadeskutt Storhamar-lag som har variert voldsomt i prestasjonene, har Thoresen vært dominant. På 18 kamper har han scoret 12 mål og levert 13 målgivende pasninger. Det gjør han til ligaens poengkonge.

– Selvfølgelig er det gøy å ligge i toppen. Det er en forventning jeg har til meg selv, sier Thoresen.

– Viser vei

Selv om han i kjent stil produserer poeng og selvsagt er fornøyd med det, er det noe annet han er enda mer fornøyd med.

– Jeg har gått inn i krigene med pondus, godt lederskap og jeg har vist vei. Det er jeg kanskje enda mer fornøyd med enn målpoengene, sier kapteinen.

– Enkelte mener det at du fortsatt er så dominerende i ligaen, er et svakhetstegn for ligaens del. Hva tenker du om det?

– Jeg tror ikke at jeg hadde spilt mer hvis ikke jeg var helt i toppen. Det å dale er mitt største mareritt. Jeg ønsker å ligge der oppe og forventer det av meg selv. Grunnen til at jeg ligger der er at jeg trener godt, tar vare på kroppen min og har en god innstilling til kamper. Det er fort gjort å miste den gløden. Jeg tror ikke det er et så stort svakhetstegn. De som kjenner meg vet hvor mye jeg brenner for dette, svarer han.

POENGKONGE: Patrick Thoresen er Fjordkraft-ligaens poengkonge og bærer gullhjelmen for Storhamar. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Usikker fremtid

Siden han debuterte for Storhamar i 1999, har han naturligvis endret seg som spiller.

– Den største endringen er kanskje at jeg har fått mer erfaring og klokskap. Det er nok det som skiller seg ut. Jeg har vært flink til å lære av dem rundt meg i alle de beste ligaene og på lag med og mot de beste spillerne i verden, sier han.

Thoresen mener at det ikke bare er han som har endret seg de siste 23 årene. Han ser store forskjeller på nivået til ligaen nå og det som var da han debuterte som 15-åring.

– Det var et helt annet reglement den gangen. Da var det lov å hekte og holde igjen. Den største forskjellen er nok hvor mye raskere går nå sammenlignet med den gang. Samtidig var det kanskje enda flere kloke spillere da jeg kom opp. Siden spillet går så mye raskere, henger kanskje ikke alltid hodet like godt med, sier profilen.

Etter en tenkepause etter forrige sesong, valgte han å skrive under på en ny ettårskontrakt med moderklubben.

Han vet ikke om dette er hans siste sesong som hockeyspiller.

– Jeg kjenner på det når sesongen er ferdig. Da må jeg kjenne på om jeg har den indre driven som kreves for å opprettholde nivået jeg nå har. Det ligger i bunn for videre satsing, sier Thoresen.

Han har støtte fra familien til å fullt og helt ta valget selv om han velger å fortsette karrieren.

ØNSKER FORSTERKNINGER: Patrick Thoresen mener Storhamar bør få på plass en eller to forsterkninger for å kunne vinne gull denne sesongen. Foto: Tore Meek

– Ikke godt nok

Selv om han har prestert godt, har laget variert stort i prestasjonene de første 18 kampene. Laget har tatt 29 poeng og er på 6. plass på tabellen.

– Vi skulle selvsagt ønske at vi lå høyere opp, men det er veldig jevnt. Med bedre resultater de siste kampene før landslagspausen kunne vi godt ha ligget på en 3. plass. Vender vi skuta og vinner noen kamper igjen, er veien opp kort, sier han.

– Er dette Storhamar-laget godt nok til å vinne NM-gull?

– Om vi må spille med tre rekker, som vi har gjort nå, så tror jeg ikke at det er det. Får vi inn en eller to forsterkninger og får kjenne på det å ha en full tropp, tror jeg helt klart at vi er det, svarer Thoresen.

Torsdag tar Storhamar imot Ringerike i CC Amfi. Kampen kan du se på TV 2 Play fra 18.30.