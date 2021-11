Slik vil utelivsbransjen redde julebordene

Etter smitteøkning og nye smitteverntiltak i flere byer skjelver restaurant- og hotellbransjen.

Ann Kristin Kristoffersen er tett på næringslivets bekymringer som rådgiver i NHO Vestlandet. Hun sier påbud om koronapass vil gjøre det mulig å gjennomføre julebord på en trygg måte.

– Bransjen er bekymret for sosial innstramming. Vi ønsker tiltak som koronapass som på en trygg og sikker måte gjør det mulig å gjennomføre bestillingene.

KORONAPASSPÅBUD kan redde julebordsesongen uten å øke smitten, sier Ann Kristin Kristoffersen i NHO Vestlandet Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Avgjørende sesong for ansatte

Kjetil Smørås som er daglig leder i De Bergenske har en klar oppfordring til Folkehelseinstituttet og myndighetene:

– Skjerme hotell og restauranter! Vi har hatt enorme tap det siste året og kompensasjonsordningene har ikke strukket til. Dere må se hva som har utgjort størst smitterisiko.

FULLBOOKET Bryggeloftet og Stuene klar for storinnrykk til julebord. Foto: Ingrid Wollberg

Smørås viser til at få smittetilfeller spores til spisesteder. Assisterende smittevernoverlege i Bergen, Kjell Haug, bekrefter dette:

SMITTEN SKJER HJEMME Assisterende smittevernoverlege i Bergen, Kjell Haug Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Jeg tror vi skal klare å gjennomføre julebordsesongen på en relativt grei måte. Det er ikke spesielt mye smitte på utsteder, smitten skjer i de tusen hjem, mellom barn, foreldre og søsken.

Smørås melder om veldig gode bestillinger på konferanser og julebord og understreker viktigheten av at de får gjennomføre denne sesongen. Både for gjestene, og for ansatte som det siste halvannet året har levd med permitteringer og usikkerhet.

Zander K har nettopp servert 300 personer lunsj. Smørås sier 40 prosent av omsetningen skjer de neste fire ukene.

– Det vil være en stor utfordring for oss dersom smitteverntiltak nok en gang vil gå ut over restauranter og hoteller.

BEKYMRET: Flere utesteder merker avbestillinger etter økt korona-smitte. Hotell Zander K håper de vil slippe enmetersregel i julebordssesongen. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Hotellsjefen ber myndighetene heller benytte andre virkemidler som å regulere private fester og påby munnbind på kollektivtransport for han sier at det er den uorganiserte delen av livet som utgjør smittefare.

Vil sikre smittefritt publikum

Daglig leder Sigve Prestnes i Stageway Talent fyller Grieghallen mange ganger før jul med artister som Odd Nordstoga, Eva Weel Skram, Jan Eggum og Halvdan Sivertsen. Han sier et påbud fra myndighetene om koronapass vil gjøre det mulig å bruke de nødvendige ressursene.

PÅBUD Stageways Sigve Prestnes sier påbud må til for at konsertarrangører skal ta jobben med å sjekke koronapass for å hindre smitte Foto: Privat

– Koronapass er for så vidt en god løsning for å sikre et smittefritt publikum.

Han begrunner behovet for påbud med at smittevern koster tid og penger og da holder det ikke å la det være opp til den enkelte å følge anbefalinger. I sommer fikk konsertarrangører statlig støtte til hurtigtester, noe som gjorde det lett å følge smittevernstiltakene.

Tror koronapass kan føre til at flere tar vaksine

Epidemiolog ved Universitetet i Tromsø, Eiliv Lund, sier til TV 2 at han tror det viktigste tiltaket man kan gjøre i Norge nå er å innføre en såkalt vaksineringsdugnad, for å få tvilerne til å vaksinere seg.

– At helsemyndighetene bruker det som sitt primære tiltak, det tror jeg er det beste vi kan ha for samfunnet akkurat nå.

– Men tror du ikke de som ville ta vaksinen allerede har gjort det?

– Det er mange mennesker som er i tvil, og de må på en måte få en positiv oppfordring til å vaksinere seg. Men så er det klart at det alltid vil være noen som ikke gjør det.

Lund har, i likhet med NHO, tatt til orde for at man for å hindre nedstengning og minske risikoen for smitte på steder hvor mange samles innendørs, kan ta i bruk koronapasset i Norge. Faktisk tror han det kan føre til at flere oppsøker vaksinekontorene.

– Så vidt jeg vet, har det vært situasjonen i Frankrike. Og det har også vært tydelig i Danmark at pågangen for vaksinering er blitt mye større etter at de lanserte at de skal innføre koronapasset igjen.

TRO PÅ KORONAPASS: Professor Eiliv Lund ved Universitetet i Tromsø. Foto: Jan-morten Bjørnbakk

– Må innse at det er et valg

Epidemiolog Lund sammenligner valget om å ikke ta vaksine med valget om å ikke ta førerkort.

– De som ikke vil vaksinere seg får finne seg i at det finnes restriksjoner for dem. Akkurat som å kjøre bil, man får ikke kjøre uten sertifikat. Og har man bestemt seg for å ikke ta vaksine, så er konsekvensen at man ikke får være med på en del opplevelser, som å gå på restaurant, for eksempel.

– På en måte er det jo rimelig at de som har tatt denne beskyttelsen, eller risikoen, som mange motstandere av vaksinen kaller det, får leve sitt liv. Og da mener jeg ikke et liv hvor de som ikke er vaksinert på en måte skal bestemme hva som skal skje, sier Lund.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa til TV 2 onsdag at Helsedirektoratet har luftet ideen om å innføre aktiv bruk av koronapass for regjeringen.

– Foreløpig har vi løftet noen muligheter til departementet, og så er det regjeringen som bestemmer om det skal brukes – og på hvilken måte. Men vi tror at koronasertifikat kan være et virkemiddel for å hindre at man får ytterligere nedstenging, både lokalt og nasjonalt.

– Kan du si litt mer om hvilke situasjoner det er aktuelt å ta i bruk et slikt koronasertifikat?

– Det er jo ikke besluttet enda, men det kan jo dreie seg om å bruke det ved større arrangementer, eventuelt også i forbindelse med restaurantbesøk og lignende. Vi har synliggjort et mulighetsrom her, i hvilke situasjoner man kunne ha benyttet det i, forteller Guldvog.