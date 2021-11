Kongsberg-siktede begjæres varetektsfengslet i fire nye uker

Politiet ber om fire nye uker med varetektsfengsling av drapssiktede Espen Andersen Bråthen, to av dem med full isolasjon.

Politiet vil også be om brev- og besøksforbud samt medieforbud for hele fengslingsperioden, opplyser politiinspektør Per Thomas Omholt til NTB.

– Vi kommer til å be om dette på bakgrunn av bevisforspillelsesfare, sier han.

Bråthen ble den 15. oktober varetektsfengslet i fire uker, også da med brev- og besøksforbud, og full isolasjon de første to ukene. Fengslingen utløper fredag, og det er da politiet vil begjære å få den forlenget.

– Det ligger an til å skje gjennom kontorforretning, med mindre det skjer noe helt spesielt, sier Omholt.

Bråthen er fortsatt på lukket psykiatrisk helseinstitusjon. 38-åringen er siktet for drap på fem mennesker etter angrepet i Kongsberg onsdag 13. oktober. Han har erkjent de faktiske forholdene, men ikke tatt stilling til skyldspørsmålet.