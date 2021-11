Åpner opp om forholdet til Solbakken: – Skal faen meg gi alt for ham

Se Norge-Latvia på TV 2 og Play lørdag fra 16.00!

– Jeg tror egentlig ikke at han gjør noe veldig spesielt. Det jeg føler er at han har en atferd og er så respektert. Som spiller får du følelsen av at du skal faen meg gi alt for ham, svarer Mathias Normann på TV 2s spørsmål.

Må rådføre seg med Hauge etter Glimt-spørsmål

– Hvordan vil du beskrive hvordan han oppnår det?

– Det er ikke noe å beskrive egentlig. Du kan nesten kalle det «mind games». Det er måten han er på, kommentarene, jeg liker måten han er på, sier Normann

Se Normann beskrive landslagssjefen i videovinduet øverst!

Svolværingen har hatt en ellevill start i Norwich etter låneovergangen fra russiske Rostov.

Forrige helg scoret han sitt første mål på vakkert vis.

– Jeg er enig i det Mathias sier. Ståler er veldig klar og tydelig på hva han ønsker. Da får man en respekt i spillergruppen, som er utrolig viktig for å lykkes, sier Jens Petter Hauge.

Ståle Solbakken ble konfrontert med spillernes uttalelser om respekten de har for ham.

– Det skulle bare mangle, ellers hadde de ikke vært her, sier Solbakken og ler.

VIKTIG: Ståle Solbakken takker Mathias Normann for innsatsen etter den første kampen mot Nederland. Foto: Stian Lysberg Solum

Avslørte skade overfor TV 2

Mathias Normann sa tidligere denne måneden til TV 2 at han har pådratt seg en skade i bekkenet.



– Jeg sliter veldig med bekkenet mitt og har fått vite at jeg har et leddbånd imellom bekkenbenet som er avrevet. Det blir en lang sesong for kroppen min. Men jeg holder ut.

Kaller Messi-sammenligning «elendig»

– Det er ikke noe særlig artig å legge seg på kvelden, og særlig stå opp igjen. Det er mest smertefullt på dag to. Da føler jeg meg som en 80 år gammel mann, sier Normann før han smilende skyter inn at han ikke har noe imot 80 år gamle menn.

Han håper likevel at han klarer 90 minutter både på lørdag og tirsdag.

– Svaret mitt nå er at det skal gå fint, men jeg er ikke noe medisinsk geni. Jeg føler meg fin og har lyst til å spille alt, sier Normann under onsdagens pressekonferanse.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen er ikke i tvil om Normanns viktighet i kampene som nå venter landslaget.

– Han er en terrier, en rydder, men han er også god med ball. Han er en veldig viktig spiller, sier Gulbrandsen.