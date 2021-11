Villsvin rømte til fjells – skutt 1600 meter over havet

– Jeg kunne veddet mye på at det aldri kom til å bli skutt et vilsvin like under fjelltoppen, 1600 meter over havet, sier en av jegerne som var ute, Terje Samuelshaug til TV 2.

Han forteller at villsvinet rømte til fjells da jegerne slapp hundene under jakten som foregikk tirsdag.

Det var nettavisen alvdalmiv.no som først skrev om villsvinet som endte sine dager på høyfjellet.

Ble varslet

Jakten foregikk i østerdalskommunen, Alvdal, en kommune hvor det ikke skal ha blitt skutt villsvin tidligere.

Jegerne ble varslet om observasjoner mandag kveld. I starten av jakta var det med tre jegere og hundene deres.

– Hundene ble sluppet nede ved Glomma, og villsvinet rømte til fjells. Vi fulgte etter og det ble postert i forkant. Det var en spennende jakt, og til slutt fikk vi skutt den, sier Samuelshaug.

Han forteller at villsvinet veide 73 kg.

Knut Harald Skogli, som også var med på jakten, sier at den raske varslingen da villsvinet ble observert, var viktig.

– På grunn av dette fikk vi også gjort et godt forarbeid. I tillegg var det sporsnø, noe som også bidro til en vellykket jakt, sier han til avisen Arbeidets Rett.