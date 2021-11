Nordmenn flest positive til munnbind – men her følger få anbefalingen

Seks av ti nordmenn (59 prosent) sier de er positive til at vi skal bruke munnbind, en økning på 13 prosentpoeng fra oktober. Samtidig ønsker 30 prosent mer omfattende koronatiltak på kommunalt nivå, ifølge Norsk koronamonitor fra Opinion.

Når TV 2 tar bybanen i retning Bergen sentrum, er det likevel vanskelig å få øye på passasjerer som bruker munnbind – til tross for at kommunen anbefaler dette.

– Nei, som du ser så har jo ikke jeg fått det med meg, rett og slett. Det er så enkelt. Det er ingen andre som bruker det, så da tenkte jeg ikke på det, sier Andreas Kathenes til TV 2.

ANBEFALING: Assisterende smittevernoverlege Kjell Haug anbefaler bergenserne å bruke munnbind. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Tar situasjonen på alvor

Det er heller ikke mange munnbind å spore på butikker, kjøpesentre eller andre offentlige plasser i sentrum av regnbyen.

– Vi har sett at folk i Bergen har vært veldig flinke til å følge påbud, så har det kanskje vært litt annerledes når det dreier seg om anbefalinger, erkjenner helsebyråd Beate Husa.

Bergen har nå tre ganger så mange smittede som for tre uker siden, og antallet sykehusinnleggelser er høyere enn på flere måneder. Derfor anbefaler kommunen nå bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand. I tillegg oppfordres alle til å teste seg hyppig, og folk med luftveissymptomer blir bedt om å holde seg hjemme.

– Det er mange som blir syke, skikkelig syke. Samtidig øker innleggelsestallene. Dette er en situasjon vi må ta på alvor, sier assisterende smittevernoverlege Kjell Haug.

Enn så lenge vil ikke kommunen innføre påbud om munnbind, slik som Trondheim gjorde onsdag. Assisterende smittevernoverlege Haug stoler på at bergenserne følger anbefalingene.

– Vi tror at folk er lojale og stiller opp, dette er en felles dugnad. Vi tenker at påbud er for strengt foreløpig, vi skal klare dette med anbefalinger, sier Haug.

Andreas Kathenes var en av mange bergensere som ikke hadde fått med seg anbefalingen. Foto: Geir Johnny Huneide/TV 2

Bybanepassasjer Kathenes er en av dem som tror kommunen kan bli nødt til å ty til påbud for at bergenserne faktisk skal finne frem munnbindene igjen.

– Jeg er en av de som får fingeren ut når påbudet kommer. Men nå som jeg vet om anbefalingen, så skal jeg bli flinkere, sier Kathenes.

Håper å unngå påbud

Helsebyråd Husa er tydelig på at tiltakene må stå i forhold til smittesituasjonen, og sier noe av grunnen til at kommunen velger å vente med munnbindpåbud handler om hvor vi er i pandemien.

– Jeg har veldig respekt for ikke å bruke smittevernloven strengere enn det som er nødvendig. Så nå forsøker vi dette først, så håper vi bergenserne spiller på lag og at alle tar munnbindet frem igjen, sier helsebyråden.

Helsebyråd Beate Husa håper på å unngå påbud og ytterligere tiltak. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Om smittesituasjonen skulle forverre seg, er derimot både Husa og Haug tydelig på at det kan bli aktuelt med nye tiltak og munnbindpåbud.

– Det er klart at hvis utviklingen tar helt av, må vi komme med et påbud, sier Haug, som likevel har troen på at anbefalinger er tilstrekkelig for å få bukt med smittebølgen:

– Det er sikkert mange som er lei, men det er vi alle sammen. Dette må vi bare stå gjennom. Vi tror denne bølgen har en begrenset varighet. Går det som tidligere, varer den i seks til åtte uker. Klarer vi holde smitten nede, har vi en bedre smittesituasjon når vi kommer til jul, sier Haug.