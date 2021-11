Forloveden ble skutt og drept i hagen: – Vi har gruet oss til denne dagen lenge

Torsdag starter rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha drept familiefaren Christian Halvorsen i fjor sommer. For moren og kjæresten blir det tøft å møte den drapstiltalte ansikt til ansikt i retten.

Et ubeskrivelig syn møtte Nemi Riksen da hun en sen julikveld i fjor kom hjem til huset i Askim.

Inngangsdøren sto åpen, lyset var slukket og gjennom verandavinduet så hun forloveden Christian Halvorsen ligge livløs i hekken.

– Det er et bilde jeg aldri kommer til å få ut av hodet, sier Riksen.

DREPT I HAGEN: Gjennom verandadøren så Riksen forloveden ligge hardt skadet i hagen. Hun løp ut og startet livreddende førstehjelp. Foto: Frode Sunde / TV 2

Selv om det har gått 16 måneder siden drapet klarer Riksen fortsatt ikke å bruke verandadøren ut til hagen.

Det er vanskelig å fordøye minnene og hun skvetter til hver gang hun hører en politibil eller ambulanse kjøre forbi huset.

– Jeg klarer fortsatt ikke puste ordentlig. Det er så uvirkelig at han er borte, sier Riksen.

Tiltalt for vold mot avdøde før drapet

Torsdag starter rettssaken mot 34-åringen som er tiltalt for å ha skutt og drept Christian Halvorsen 12. juli 2020. Ifølge tiltalen skjøt han Halvorsen i ryggen med en rifle.

Den tiltalte knytter seg til åstedet og drapshandlingen, men erkjenner ikke straffeskyld. Han mener våpenet gikk av ved et uhell, sier forsvarer Ole Petter Drevland.

GRILLET: Christian Halvorsen sto i hagen å grillet da han ble skutt og drept. Foto: Geir Olsen

Dette skal ikke være første gang mannen er i konflikt med den avdøde. Han er tiltalt for vold mot Halvorsen etter en hendelse i januar 2020, der han skal ha slått han flere ganger i ansiktet.

34-åringen er også tiltalt for 12 tilfeller av tyveri og en rekke andre lovbrudd. Det er satt av åtte dager til behandlingen av saken som skal foregå i Mysen tingrett.

Gruer seg til å se bildene

Halvorsens familie har lenge gruet seg til rettssaken.

– Vi har jo gått og ventet på denne datoen så lenge, men nå som det faktisk skal skje føles det helt grusomt, sier Frøydis Halvorsen, Christians mor.

GLAD: Familien beskriver Halvorsen som en glad og kjærlig mann. Foto: Privat

Spesielt det å møte den drapstiltalte ansikt til ansikt er noe de pårørende gruer seg til.

– Jeg har så mye hat og sinne. Jeg kommer aldri til å tilgi han for at han har ødelagt familien min og tatt fra datteren min pappaen hennes, sier Riksen.

Det å se bilder fra åstedet og høre nye detaljer blir også krevende for de etterlatte.

– Jo mer det nærmer seg, jo mer merker jeg at det er vanskelig å puste. Jeg ligger våken om natten og tenker på hvordan det blir å gjenoppleve alt sammen, sier Riksen.

SORG: Nemi Riksen og Frøydis Halvorsen har hjulpet hverandre og holdt sammen i sorgen etter Christian. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Hva hvis?

Det var Riksen som ringte inn til AMK og startet livreddende førstehjelp da hun fant Halvorsen i hagen.

– Jeg følte at jeg holdt på i en evighet før nødetatene kom til stedet. Jeg prøvde å synge «staying alive» og ta i så hardt jeg bare kunne, sier Riksen.

I ettertid har hun brukt mye tid på å tenke på hva hun kunne gjort annerledes.

KREVENDE: Riksen synes det er krevende å være tilbake i huset der Halvorsen ble drept. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det er vanskelig å legge det fra seg, Hva hvis jeg hadde vært her tidligere, hva hvis jeg hadde gjort hjertekompresjonene hardere? Kanskje han hadde vært her da, sier Riksen.

Omfattende etterforskning

Drapet på Halvorsen ble først etterforsket som et mistenkelig dødsfall. Først etter seks dager ble to personer pågrepet for drapet. Den ene ble løslatt etter noen dager, mens den andre nå er tiltalt for drapet.

– Med en gang jeg fikk høre at Christian hadde blitt skutt, skjønte jeg hvem som hadde gjort det, sier Riksen.

Det ble satt i gang en omfattende politietterforskning. I november, nesten fem måneder etter drapet, fant dykkere drapsvåpenet i et tjern i nærheten.

Politiet sier at etterforskningen til tider har vært krevende, spesielt fordi det ikke var noen vitner til selve drapet.

Askim 20200713. Kripos søker med hund mandag formiddag i området der en mann ble funnet død søndag kveld utenfor en bolig i Askim. Politiet anser dødsfallet som mistenkelig og har startet etterforskning. Foto: Geir Olsen / NTB Foto: Geir Olsen

– Tårene bare sprutet

Mens politiet etterforsket saken og åstedet, flyttet Riksen og datteren på elleve år inn hos svigermoren.

– Nemi er ikke lenger svigerdatteren min, hun er datteren min. Det har betydd enormt mye å ha henne hos meg hele veien, sier Halvorsen.

Riksen har hele tiden vært fast bestemt på at hun skulle flytte tilbake til huset der drapet skjedde.

– Jeg lengtet veldig hjem hit i starten. Jeg følte at jeg ville være nær Christian. Men når jeg endelig fikk nøklene av politiet klarte jeg plutselig ikke å dra hjem, sier Riksen.

FORLOVELSESRINGEN: Riksen fikk tilbake forlovelsesringen til Halvorsen etter at han var obdusert. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det har tatt lang tid for Riksen og datteren å føle seg komfortable i huset igjen. I starten klarte hun bare å være der korte perioder av gangen.

– Han har tatt fra oss tryggheten. Både jeg og datteren min sitter igjen med store traumer, sier Riksen.

16 måneder etter drapet synes Riksen fortsatt det er vanskelig å sove på soverommet de en gang delte. Det å rydde vekk tingene til Halvorsen har også vært en stor belastning.

– Han hadde noen gamle arbeidsklær liggende i gangen. Det var helt forferdelig å skulle legge det i en søppelsekk og kaste det. Tårene bare sprutet, sier Riksen.

FORELSKET: Paret hadde vært sammen i over ti år, men var fortsatt like forelsket. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Til slutt måtte vi bare reise. Vi klarte ikke rydde noe mer den dagen, legger Halvorsen til.

Minnested i hagen

Den første dagen i retten skal den tiltalte forklare seg. Dagen etter er det Riksen og Halvorsen som skal innta vitneboksen.

Selv om det blir krevende uker i rettssaken ser de to nå fram til å få det overstått. Også Halvorsens bror skal være tilstede i retten hele tiden for å minnes broren og støtte familien.

– Jeg har ikke tillat meg å gå videre med livet på noen måte fordi jeg hele tiden har ventet på den rettssaken som skal komme. Jeg har gått i ventemodus, sier Riksen.

– I tiden fremover må vi bare prøve å forsone oss med at han er borte, sier Halvorsen.

I hagen utenfor huset har de laget et lite minnested der Halvorsen ble funnet. Der tenner de lys og legger ned blomster.

– Av og til kan jeg sitte her ute lenge og snakke høyt med Christian. Jeg føler på en måte at han fortsatt er her og passer på oss, sier Riksen.