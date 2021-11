Landslagsspillerne vil ikke spille i Norge: – Synes det er jævlig urettferdig

Se Tsjekkia-Norge i OL-kvalik torsdag fra kl. 15.55 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play!

Til tross for at de skal spille med Norge på drakten, så er de aller fleste av landslagsspillerne etablert i utenlandske klubber.

Landslagsspillerne forteller at de ikke ser det som en mulighet å spille i Norge, i stor grad på grunn av det de mener er dårlig tilrettelegging for kvinner i norsk ishockey.

HOCKEYTALENT: Stavanger-jenta spiller nå for Mercyhurst University i Pennsylvania, USA. Foto: Emma Sofie Sørli

Keepertalentet Ena Nystrøm (21) er en av dem. Hun følte seg tvunget til å flytte til USA for å få utvikle ferdighetene sine. Hun ønsket i utgangspunktet å spille lenger i Norge.

– Det er det som er hovedgrunnen til at jeg reiste ut av landet. Jeg tenkte egentlig at jeg ville reise senere, men jeg følte ikke jeg ble sett eller prioritert her. Nei, jeg ble ikke prioritert, forteller hun.

Landslagsspiller Andrea Dalen (29) forklarer at sene treninger og lite økonomisk støtte er noe av grunnen til at mange kvinnelige spillere faller av allerede rett etter videregående.

– Når du er ferdig med skole i Norge så må du jo jobbe. Så når du i tillegg får dårlige istider, og må trene til klokken elleve på kvelden, da blir det kanskje ikke så gøy å drive med ishockey. I tillegg må du betale for alt selv. Da er det lett å finne på andre ting som er mer givende, sier hun.

En av veteranene på laget er Line Bialik (35). Hun sier seg enig med Dalen, og forteller om frustrasjonen hun selv har følt på i løpet av sin ishockey-karriere.

UTENLANDS: Landslagsspiller Line Bialik har spilt i Sverige siden 2005. Hun spiller nå for Färjestad. Foto: Emma Sofie Sørli

– Jeg tror spesielt mange av oss eldre har vært gjennom den krisen selv, jeg har hvert fall det. Man havner i den faser hvor man synes det er jævlig urettferdig. Man er utslitt i perioder fordi man jobber dobbelt så hardt. Det er mange matcher og like mange treninger som et herrelag, pluss heltidsjobb og lange reiser med landslaget i tillegg. Jeg føler det er for tøffe forutsetninger for å kunne prestere, forteller Bialik.

Hun har spilt i Sverige store deler av karrieren og forteller at mye har skjedd der siden hun dro dit i 2005.

– Det har tatt noen år i Sverige også, selv om de er ganske godt stilt i dag så var det jo ikke det fra dag én der heller. Det har blitt litt bedre hvert år, de har sett på ting for å få så gode forutsetninger som mulig sånn at man skal kunne jobbe ved siden av. Så har man også forbedret treningstidene så man hvert fall får restitusjon et par timer på kveldene. Det er det som må til, sier hun.

Vil ha endring

Norges landslagstrener Thomas Pettersen støtter landslagsspillerne sine, og forteller at han mener det er på tide at noe blir gjort, også i ligaen.

– Man har prata i lang tid om at det kan bli krav om at Fjordkraft-ligaen må satse på damene. Det har ikke blitt satt noe krav enda, men det er på høy tid at det skjer, sier han.

HOVEDTRENER: Thomas Pettersen (41) har trent kvinnelandslaget siden 2017. Foto: Emma Sofie Sørli

Pettersen mener at når søkelyset først har vært på kvinner i norsk ishockey tidligere, så har det havnet på feil sted.

– Det med gitter og taklinger er en ikke-sak for utøverne på kvinnelandslaget. Det er mer den urettferdigheten de møter i det daglige man har søkelys på, forteller han.

Bialik mener at Norges Ishockeyforbund burde se til Sverige for å finne løsninger.

– Det er sånn de har snakka om i Sverige og, at forbundet truer med at alle SHL-lag må ha et damelag for å kunne stille i SHL. Det kunne vært en Idé i Norge og i fjordkraftligaen også. Vi er faktisk halve befolkningen, og om ti år så kommer klubbene til å tjene på det, mener hun.

Sin femte OL-kvalik

Bialik forsøkte for første gang å kvalifisere seg til OL for Norge i 2002. Da var hun bare 16 år.

Siden har hun vært med på alle kvalikene, og nå prøver hun for femte gang å oppfylle drømmen.

– Å nå OL er hovedmålet for denne sesongen og da er det verdt en femte sjans. Det er det største man kan oppnå som kvinnelig hockeyspiller og det ville være helt fantastisk, sier hun med et smil.

VETERAN: Line Bialik (35) har spilt fire OL-kvaliker tidligere og er nå klar for sitt femte forsøk Foto: Emma Sofie Sørli

Färjestad-spilleren forteller at det betyr mye å vite at kampene nå blir sendt på TV.

– Jeg må si vi ble veldig glad når vi fikk vite at dette skulle TV-sendes. Endelig! Det er viktig at vi viser damehockeyen til de yngre jentene. Vi viser at dette er mulig og at vi bygger en fremtid for norsk kvinnehockey, sier hun.

Veteranen har viet livet sitt til idretten, og forteller om en lang kamp for å bedre vilkårene for kvinner i ishockeyen. Hun håper fremtiden vil bringe bedre tider for unge jenter som ønsker å spille i Norge.

– Det går i riktig retning, det er bare at det tar for lang tid. Jeg har akseptert at det blir ikke i min tid at jeg kommer til å få noe kompensasjon for å kunne gå ned i arbeidstid. Den muligheten finnes liksom ikke, men for de yngre på laget så håper jeg at de får bedre muligheter, forteller Bialik.

Drømmen om OL

For å nå OL-drømmen må kvinnelandslaget først spille ut Polen, Ungarn og vertsnasjonen Tsjekkia i kvaliken. Kun vinneren av gruppa kvalifiserer seg til Beijing i 2022. Landslagsspiller Andrea Dalen tror motstanden kan bli tøff.

– Tsjekkia gjorde det bra i VM etter sommeren, så det blir en prøvelse for oss. Vi må være på tærne hele tiden og det blir tungt, men jeg tror det blir desto mer artig å vinne, det er det som er målet, forteller hun.

MÅLRETTET: Sammen med de andre på landslaget skal løperen Andrea Dalen kjempe om en kvalifikasjon til neste års OL-mesterskap. Foto: Emma Sofie Sørli

Det betyr åpenbart svært mye for jentene om de nå klarer å kvalifisere seg til et OL-mesterskap. Det vil i så fall bli første gang i historien at Norges kvinnelandslag tar seg til OL.

– Det ville bety enormt mye for norsk kvinnehockey, og jeg tror det vil skape forbilder. Det er første gangen vi kvalifiserer oss til OL om vi vinner dette, så det kan gi et løft og et håp for mange. Kanskje kan det dra enda flere sponsorer også, sier Dalen.

Fremtidige forbilder

Landslagsjentene har alle hatt et nært forhold til idretten i barndommen, og for veteranen Bialik har spesielt én person hatt stor påvirkning på henne.

– Jeg har vært heldig. Jeg hadde Hege Ask som mitt store forbilde. Hun ble litt ekstramamma for meg når jeg var i Norge og spilte. Da fikk vi trene på Olympiatoppen. Det hjalp meg i min utvikling å se at så bra kan man faktisk bli, og jeg tror det har vært viktig for meg med et kvinnelig forbilde, forteller Bialik.

FORBILDER: (f.v.) Line Bialik, Andrea Dalen og Ena Nystrøm håper å bli forbilder for unge ishockeyspillere i Norge. Foto: Emma Sofie Sørli

Det er ikke alle som har har hatt den samme muligheten.

– Jeg har egentlig ikke hatt noen forbilder. Jeg visste ikke at damehockey var en greie engang. Det var bare to jenter i klubben da jeg vokste opp så det var litt annerledes. Vi så bare NHL sånn som alle guttene, forteller Dalen.

For de yngre spillerne så har veteranene på laget vært til stor støtte.

– For min del som ganske ung så har det vært fint å ha Andrea og Line som er suksessfulle og eldre til å vise vei. Det har hjulpet meg veldig her, sier Nystrøm.

Hva tenker dere om at det nå kanskje er dere som blir forbilder for mange unge hockeyspillere i Norge?

– Det er gøy. Å vise at det vi har gjør og har gjort faktisk betyr noe. Det er jo dette vi lever for. Også er det gøy å kunne bidra til å gi de en mulighet som kanskje ikke vi hadde. Vi blir litt som Maren Lundby, baner litt vei for de som kommer etter. Det koster litt ekstra energi, men det er absolutt verdt det, sier Dalen.