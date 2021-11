La meg fortelle deg en hemmelighet om den norske skolen

Man pleier å si at den norske skolen er den beste. At den er rettferdig, og at den er fullverdig. I tillegg er den gratis. Det finnes tydeligvis ikke noe bedre.

Men la meg fortelle deg en hemmelighet, den norske skolen er bare det dersom DU klarer å tilpasse deg systemet.

Skal lønne seg å jobbe hardt

Jeg begynte på videregående nå til høsten. Jeg så frem til å begynne på en skole som ville hjelpe meg med å nå mine mål. En skole som ville gi meg tett oppfølging og belønne meg for min harde innsats. Da jeg derimot begynte, fikk jeg et sjokk. Jeg ble fortalt at vi ikke skal ha karakterer og prøver. Det blir bare en overraskelse hva du får som standpunkt på slutten av året.

For meg har skolen alltid handlet om mestring. Om å oppnå resultater, og føle at en lykkes. For meg handler skolen om å jobbe opp mot mine mål, at jeg blir sett på veien, og at det kreves at jeg leverer resultater for mitt arbeid.

Det vil bli krevd resultater når jeg kommer ut i høyere utdanning og arbeidslivet, og da skjønner ikke jeg hvorfor den norske skolen nå skal tegne et bilde av at livet kun er dans på roser uten karakterer og prøver, for det gjenspeiler ikke virkelighetsbildet!

Skolen skal gjenspeile fremtiden, og da må man få frem at arbeidslivet også handler om målsetting og resultater. Det skal lønne seg å jobbe hardt og prestere godt.

Dette tok Valle Hovin videregående fra meg, og mange andre elever, også på andre Osloskoler, uten at vi fikk beskjed om dette på forhånd. Vi ble rett og slett gjort om til prøvekaniner for et prøveprosjekt vi ikke ba om å være en del av, og dette gjør fremtiden vår svært uviss.

Motivasjonen har gått ned

Jeg fikk beskjed om å «tilpasse» meg. Skolen skulle tilpasse meg, jeg skulle ikke tilpasse meg skolen! Skolens oppgave, og utdanningssystemets oppgave er å tilpasse hver enkelt elev. Sørge for at alle blir ivaretatt, og at alle får den opplæringen de har krav på.

Dessverre må jeg si at drømmeskolen til SV, nemlig karakterfri skole, ikke fungerte for meg. Tro meg, jeg har prøvd å tilpasse meg, men jeg trenger en skole som ser mine behov fremfor at jeg skal følge skolediktaturets avgjørelse.

Derfor har bare tiden blitt mer og mer krevende for meg. Motivasjonen min har gått nedover, og mine gode skolerutiner er borte. Karakterfri skole har gjort min fremtid mer uviss. Den har fått meg til å føle at jeg ikke er god nok, uansett om jeg vet at jeg er god nok – bare at systemet ikke er godt nok!

Heldigvis for meg fikk jeg en redning. Jeg fikk muligheten til å begynne på en privatskole i Oslo som tilrettelegger mine behov.

Men ikke alle har muligheten til å bytte midt i et skoleår, og andre har ikke økonomien til å søke privat. Vi elever har blitt lurt inn i et system ingen av oss ønsket, og likevel har de fleste av oss ingen utvei heller.

For dette handler om våre elevers fremtid, og at vi skal kunne klare å komme inn på studiene vi ønsker. Osloskolen står i sterk fare akkurat nå, og byrådet snur jo også ryggen til alt som skjer. Eneste utvei mange elever ser nå er å søke seg inn på en privatskole neste år for å få karakterer.

Det vil si at norske elever ikke mener at den offentlige skolen har noe å tilby deres behov. Det ville vært en skam mot osloskolen dersom det skjer!

Jeg ble reddet fra systemet

Skolen har alltid vært et sted hvor jeg kan søke tilflukt. Hvor jeg kan glemme alt annet som skjer i livet, og hvor det kun er min innsats og min kompetanse som avgjør hvor godt jeg presterer. For meg har skolen alltid vært en redning, og rett og slett en forutsigbarhet. Her har jeg visst at det alltid vil gå bra til slutt. Alt dette har blitt tatt fra meg. Både min motivasjon, min stå på vilje og min evne til å prestere godt.

Jeg ble reddet vekk fra systemet, men ikke alle blir det. Så beklager for å si det, men Osloskolen har sviktet meg som elev!

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no