Rudskogen august 2016:

For første gang på 11 år er Porsche inkludert i Porsche Roadshow. Det er ikke noe småtteri. Her møtes store deler av Porsches mangfoldige modellrekke på bane – for å gi kunder og presse mulighet til sammenligne dem direkte mot hverandre.

Jeg er der som journalist. I depotet står bilene linet opp – klar for action.

Særlig én av bilene er jeg spent på. Det er riktignok to år siden den kompakte SUV-en Macan ble introdusert. Men på roadshow har Porsche med seg en rykende fersk utgave – nemlig Macan GTS.

Etter noen runde med denne, blir jeg rett og slett slått ut av hvor bra den er.

Av alle bilene som kjøres denne dagen, og det er altså mange, er det Macan GTS som gjør størst inntrykk.

Ser du ikke forskjell fra forrige generasjon, sier du? Kanskje ikke så rart. Vi snakker små justeringer, her. Men fronten er blitt mer massiv – med en gapende "munn". Den ser bedre ut enn måten den beskrives på ...

Ett viktig spørsmål

Om vi spoler fram til nåtiden, står Macan GTS for meg fortsatt øverst på pallen i klassen for kjøreglade SUV-er. Forventningene er derfor store, når jeg får høre at det er en helt ny GTS på plass.

Macan har faktisk rukket å bli faceliftet to ganger. Den holdes litt kunstig i live, mens vi venter på den nye generasjonen – som blir, ja, du gjettet det: Elektrisk.

Plattformen på bilen jeg kjører test med er altså den samme som før. Men mye annet har endret seg.

Spørsmålet jeg ønsker svar på er enkelt: Er det fortsatt klassens godbit? Og hvem er det egentlig som skal kjøpe den?

Dette er oppskriften på lett leselig og stilige instrumenter.

Siden jeg denne gangen ikke har tilgang på Rudskogen, bestemmer jeg meg for å ta den med på langtur til Vestlandet, i stedet. Fjelloverganger og svingete veier er perfekt for å la nye GTS vise hva den duger til.

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen motor. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

Hva er nytt:

Ved første øyekast ganske lite. På utsiden er det noen små justeringer av kursen, som mange ikke vil se. Men fangere og lykter har fått en litt annen framtoning.

På innsiden er det tatt større grep. Hele midtkonsollen er endret – slik at du knapt har noen fysiske knapper lenger. Her var jo Porsche de som lenge sto imot utviklingen. Nå føyer Macan seg lydig inn i rekken – med et blankt og bakgrunnsbelyst panel som omgir den tradisjonelle girspaken.

Instrumentene er fortsatt "old school". Det betyr analog turteller midt i, der du også får digital visning av speedometer. Analogt speedometer er plassert til venstre – og en digital skjerm befinner seg i "klokken" til høyre. Personlig synes jeg ikke det kan bli så mye penere og mer lettlest, enn dette.

Multifunksjonsrattet er stilig og stort sett brukervennlig. Her kan du styre det meste via den digitale skjermen i instrumentpanelet. Porsche har blitt lagt bedre på brukervennlighet på multimedia-systemene sine – men er fortsatt et stykke unna de beste i klassen.

De viktigste endringene er imidlertid de du ikke ser – men som du føler og hører. Motoren, for eksempel. Nå har biturbo V6-eren på 2,9-liter blitt skremt opp til 440 hestekrefter og 550 Nm dreiemoment.

Understellet er også finjustert. GTS-utgaven er senket 10 millimeter i forhold til Macan S og har fått spesialtilpasset luftfjæring.

Du kan møte på litt av hvert på vei over Hemsedalsfjellet.

Hvordan fungerer det?

Det er ingen revolusjon med den "nye" GTS-en. Men fra første sving, får jeg tilbake godfølelsen fra Rudskogen. Det er gjort småjusteringer her og der – men ikke som jeg kan merke noen store forskjeller på. Det bare flytter seg i alle retninger akkurat slik jeg ønsker – med like overraskende smidighet som før. Det er virkelig sprøtt hvor dynamisk en SUV kan føles på veien.

Dessuten føles styringen enda mer sportsbil-presis. Det er blitt jobbet med denne også. Resultatet er en ekstremt god følelse for hvordan bilen skifter retning og grepet på veien.

I 2021-utgaven får du det lille hjulet på rattet, som lar deg velge kjøreprogram. Dette kjenner vi fra andre modeller fra Porsche, også. Det fungerer ypperlig – og lar deg endre oppsettet på bilen svært raskt.

Her finner vi også en knapp som det står "Boost" på. Trykker du her, bygges trykket opp i turboen – og du får ekstra mye krefter å rutte med i 30 sekunder. Det merkes kanskje ikke sååå mye i praksis. Men for oss som aldri blir voksne, er jo sånne knapper bare fantastisk moro.

0-100 km/t leverer den på 4,5 sekunder – eller 4,3 med Sport Chrono-pakken. Det er fort nok. Raskere enn den forrige toppmodellen: Macan Turbo. Akselerasjonen flytter kanskje ikke hårfestet lenger bak, men gir likevel et deilig skyv.

Vinteren er i full anmarsj. I alle fall på fjellovergangene. Da er det godt å kjøre en bil som er stødig og sikker på labben.

PDK-automatgirkassen er sjutrinns. I dag leveres flere nybiler gjerne med både åtte- og ni trinn. Men sju holder. I alle fall på norske veier. Og selve girskiftene er lynraske. Har du den i Sport Plus får du også deilige smell og buldring med på kjøpet. Herlig!

Største forskjellen fra tidligere modeller, synes jeg imidlertid er komfort og støydemping. Her har det skjedd ting. Luftfjæringen er sentral her – og Macan er en fantastisk langtur-bil.

Eget offroad-program er det også. Så det blir ikke feil å kalle dette en multikunstner.

Forbruket er for øvrig ganske uinteressant på en slik bil. Men på langkjøring kommer vi oss under literen – såvidt: 0,93 l/mil i snitt. Er du forsiktig med å piske hestene under panseret, kan du sikkert få den under 0,9, også. Oppgitt forbruk på langkjøring er 0,88 l/mil.

Forøvrig får du Macan i en rekke kule farger: Knall rød, grønn eller babyblå. Vi heier på de som velger en av disse!

Dette er de beste setene Porsche lager. 18-veis justerbare – som klemmer og masserer på alle de riktige stedene.

Konklusjon:

Porsche har sagt at Macan kommer til å bli tilgjengelig med bensinmotor, også etter at el-Macanen dukker opp. Men her i Norge vil den bare bli for en veldig liten, hard kjerne av kjøpere.

Skal du ha en familiebil/morobil i ett – vil prisen sette noen begrensninger. I Norge starter oppdaterte innstegsmodellen med 265 hestekrefter på 1.113.900 kroner, S-utgaven med 380 hestekrefter ligger på 1.319.900 kroner mens GTS-modellen begynner på 1.528.900 kroner.

Mye penger. Særlig når man sammenligner med elektriske biler.

De som virkelig ønsker kjøreglede levert fra Porsche, i kombinasjon med lyd og girskift, vil nok gå for 911 eller 718 Cayman/Boxster.

Men inntil videre mener i alle fall undertegnede at Macan GTS fortsatt klamrer seg fast til "mest kjøreglade SUV"-tittelen. Det er ingen dårlig prestasjon, for en bil som har samme plattform som den hadde for sju år siden! Bare synd så få vil få glede av den ...

Porsche Macan i ensomt majestet på ferga. Det begynner også å bli få andre nye biler som tilbys med bensinmotor. I tiden framover vil det bare bli færre.

Bilen for deg hvis?

Du ønsker en SUV som kjører fletta av det meste på svingete vei

Ikke bilen for deg hvis?

Du har bestemt deg for å kaste deg på det grønne skiftet med full tyngde

Interiøret er kanskje ikke fullt så moderne som i Taycan. Men det oser kvalitetsfølelse – og de analoge instrumentene har sine tilhengere ...

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 10.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her – det er fort gjort.

Macan er den Porschen som får høyest score av eierne. 9,1 av 10 mulige.

Porsche Macan GTS Motor og ytelser: Motor: 2,9-liter, V6 Effekt: 440 hk / Nm 0-100 km/t: 4,5 sek. Toppfart: 272 km/t Forbruk (WLTP): 0,99 l/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 472 x 192 x 159 cm Bagasjerom: 458 / 954 liter Vekt: 1.960 kg Tilhengervekt: 2.400 kg Taklast: 75 kg Pris: Pris testbil: 1.528.900 kronerkroner Fra: 1.113.900 kroner (265 hk)

