Veterinærene måpte: – Vi har aldri sett eller hørt om noe lignende

OBS: Saken inneholder sterke bilder.

Oddmund Navarsete Nes (59) fra Gjerdrum har i mange år trent redningshunder, søkshunder og tidligere drevet med konkurranser.

For to måneder siden kom schäfervalpen Tarriqs Y-Azco i hus. Han var da fire og en halv måned gammel.

Azco trener til å bli søkshund. Foto: Privat

– Han blir nå trent som søkshund. Jeg har hatt flere hunder gjennom årene, men dette tegner til å bli en bra hund, sier Nes til TV 2.

Mandag 1. november går Nes en lengre kveldstur. De er om lag 400 meter fra hjemmet, da Azco plutselig skriker av smerte.

– Vi gikk hjemover på gangveien, og jeg hadde en ganske tung jakke som var åpen, sier Nes, og forklarer at han som regel går med jakken åpen.

Saken ble først omtalt i Romerikes blad.

Glidelåsen satt fast

Azco er frenetisk fortvilet og prøver å bykse seg løs. Det tar litt tid før Nes forstår hva som faktisk har hendt.

Hunden har satt fast øyelokket i glidelåsen, og sitter dønn fast.

– Det var gatebelysning, men det var ikke så enkelt å se med det første. Men jeg oppdaget at glidelåsen hang fast i øyet, så jeg gikk ned på kne og prøvde å holde hodet hans rolig.

Valpen prøver å røske seg løs, og skriker ved hver minste bevegelse fra eieren.

– Jeg kunne ikke flytte på meg i det hele tatt. Jeg satt på asfalten og holdt meg rolig. Samboeren løper hjem for å hente bilen. Hun kontakter Yngvil Grønning, en veterinær vi kjenner som bor i området.

Glidelåsen sitter godt på Azcos øyelokk. Foto: Privat

Takker tilfeldige forbipasserende

I mellomtiden får Nes hjelp på gangveien. Noen springer inn i nærmeste hus og kommer tilbake med en stor saks.

– Jeg vil gjerne takke gutten og paret som hjalp til. Det er ikke mye som skal til, og det hjalp veldig. Gutten trådte til selv om han var ung, og ba andre voksne med hunder om å gå på den andre siden av veien.

En mann bistår Nes med å holde hundens hode mens han selv prøver å klippe av glidelåsen.

– Jeg fikk til slutt separert den fra jakka, men resten av glidelåsen lå jo likevel inn mot øyet. Jeg måtte vrenge opp øyelokket – og det var ikke enkelt å holde den slik i lengden.

Hastet til veterinær

Veterinæren fra nabolaget kommer til for å bandasjere opp øyelokket. Nes setter seg med hunden inn i baksetet på samboerens bil og kjører til veterinærklinikken EMPET Ullensaker. I bilen bak kjører veterinæren, som er daglig leder ved klinikken.

– Hun festet en slags provisorisk bandasje på øyelokket slik at det skulle bli holdt litt oppe, og ringte til veterinærklinikken. Hun ba de forberede seg på at vi kom.

Etter en 20 minutter i bilen er de fremme ved veterinærklinikken. Valpen får en sprøyte med beroligende så fort de er innenfor dørene.

– Flere veterinærer sto rundt Azco. Det var ingen som hadde sett noe lignende. Etter at han var dopet ned, brukte de gele på øyelokket for å prøve å få glidelåsen av samme vei som den var kommet på.

Plutselig glir den av øyet.

Valpens netthinne blir sjekka med kontrastvæske, og veterinæren Grønning kunne konstatere at det ikke hadde blitt noen skader på øyet.

– Det er helt utrolig. Både det at han klarte å sitte fast i glidelåsen, og at den gikk av igjen uten at han ble stygt skadet. Det gikk ekstremt bra.

Nes berømmer alle veterinærene ved EMPET Ullensaker, og Grønning som hjalp til og ble med, selv om hun ikke var på jobb.

– Jeg har snakket med henne i ettertid, og hun sa det hendelsen var interessant, forklarer Nes.

Azco med kontrastvæske i øyet, for å sjekke eventuelle skader. Foto: Privat

– Det skal ikke kunne skje

Grønning selv sier til TV 2 at verken hun eller de andre på klikken har opplevd noe lignende tidligere.

– Det skal jo egentlig ikke kunne skje. Da samboeren hans ringte på hos meg, og forklarte hva som hadde skjedd, sa jeg bare: «Unnskyld, hva sa du nå? Glidelås på øyet?». Hvordan går det an, spør Grønning retorisk.

Hun forteller at hun tidligere har måttet hjelpe en elghund ut av en hengelås.

Likevel er Azcos uhell med glidelåsen det mest bisarre hun har opplevd som veterinær.

– Elghunden hadde en hengelås i huden mellom tærne. Aner ikke hvordan det gikk til, og jeg har for lengst gitt opp i å prøve å finne ut av hvordan hundene klarer dette.

Veterinær Yngvil Grønning. Foto: Monica Jenssen/ARTandEYE studo.

Grønning sier at schäfervalpen hadde kjempeflaks som kom fra det hele uten en skramme.

– Jeg traff Azco og Oddmund på tur dagen etter, og da var han i kjempeform. Litt hoven på øyelokket, men ellers helt fin.

– Hvordan var Azco etter at glidelåsen ble fjernet?

– Han så nok litt rosa elefanter i etterkant, så jeg tror han hadde det ganske greit. Azco er veldig fin og stødig i hodet. Det er en mikroskopisk sannsynlighet for at noe lignende skal skje igjen.

Delte opplevelsen på Facebook

Etter den skremmende hendelsen, delte Nes et innlegg på Facebook-gruppen Gjerdrumsportalen. Dette mest for å takke de som bidro.

– Det legges ut så mye negativt på den gruppa, men dette innlegget fikk i løpet av et par døgn masse engasjement og hjerter.

– Går du fortsatt med jakken åpen?

– Mulig jeg må tilbake til jakke med borrelås, spøker Nes, og fortsetter:

– Jeg tror det er umulig å få til dette igjen. Hvis jeg går åtte timer om dagen, hver eneste dag, og prøver å få det til – selv da tror jeg ikke det hadde gått. Men, jeg har begynt å dra igjen glidelåsen likevel.