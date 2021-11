Her blir kameratgjengen plutselig angrepet av villmann på bensinstasjon

– Han ropte at jeg hadde gjort noe, og at han skulle drepe meg. Han var skikkelig forbanna, sier sjåføren.

Det som skulle være en helt vanlig tur innom en Esso-stasjon for å kjøpe burger, ble en skremmende opplevelse for kameratgjengen fra Bergen.

Det var Bergens Tidende som først fortalte historien.

Kort tid etter at gjengen parkerte ved stasjonen rundt klokken 03.00 natt til søndag, kom en ukjent mann bort til bilen.

Sjåføren – som ønsker å være anonym – sier den ukjente mannen plutselig kastet en mobiltelefon inn i sideruten.

– Så begynte han å slå på ruten, for deretter å sparke hardt i døren. I tillegg plukket han opp en vaskekanne og slo i ruten med den, før han knuste frontruten med hendene. Jeg ble helt sjokkert, sier den unge mannen til TV 2.

KNUST: Den rabiate gjerningsmannen skal ifølge vitnene ha knust frontruten med bare hendene. Foto: Privat

– Sparket til meg

I fullt adrenalinrush satt sjåføren bilen i revers, og prøvde å rygge.

– Men jeg kvelte motoren. Mannen kom bort, rev opp døren og gikk til angrep. Han prøvde å rive meg ut av bilen, og sparket til meg, sier han.

En ung kvinne som satt i passasjersetet fanget noen av disse sekundene på film. Den kan du se i videovinduet øverst.

I videoen kan man høre at gjerningsmannen roper med aggressiv tone.

– Han ropte at jeg hadde gjort noe, og at han skulle drepe meg. Han var skikkelig forbanna, sier sjåføren.

– Jeg var helt i sjokk

Den ene som satt i baksetet gikk ut av bilen, noe som fanget oppmerksomheten til gjerningsmannen.

Sjåføren sier han også gikk ut av bilen og prøvde å forklare at han ikke ante hvem den sinte personen var, og at han ikke hadde gjort noe av det han anklaget ham for.

– Det ble noe dytting, før han til slutt gikk sin vei. Han sa at han skulle finne meg.

– Hva tenkte du da?

– Jeg var helt i sjokk. Jeg hadde ikke peiling på hva som var greia hans. Han ropte masse ting, sier sjåføren.

BULK: Bildet viser tydelig at sidedøren er bulket etter spark fra gjerningsmannen. Foto: Privat

Skader

Sjåføren anslår at hele opptrinnet pågikk i maks tre minutter. Ifølge vitnene var det vanskelig å vite om gjerningsmannen var ruset eller ikke.

Bilen fikk hard medfart. Frontruten er knust og bildøren bulket.

Selv slapp gjengen uskadet fra det, men sjåføren sier han fikk en trøkk av sparkingen. To dager senere har han fortsatt vondt i en hånd.

– Etter hendelsen var alle sjokkerte. Hadde det ikke vært for at kompisen min gikk ut bakdøren, hadde det kanskje ikke gått like bra. Jeg hadde ikke mulighet til å komme meg ut da han gikk til angrep.

– Ikke helt som på tv

Politiet sier de etterforsker saken, men at de ennå ikke har pågrepet mannen.

Mobilvideoen fra personen i passasjersetet, samt overvåkningsbildene fra Esso-stasjonen, gjør at politiet har gode spor å gå etter.

– Burde ikke det være enkelt å finne mannen med så mye video?

– Jo, ideelt sett skal man kunne gjenkjenne vedkommende, men vi har ulike systemer for å få dette til. Verden er ikke helt som på tv, der man putter data inn i en maskin og så kommer svaret ut. Det må litt mer manuelt arbeid og erfaringsbasert gjenkjennelse til, sier sjef Ronny André Øvrebotten ved Bergen sør politistasjon.

ETTERFORSKER: Sjef for Bergen politistasjon sør, Ronny André Øvrebotten sier de leter etter mannen, og at folk ikke har noe å frykte. Foto: Marit Hommedal / NTB.

Gjorde hærverk

Politiet bekrefter at gjerningsmannen skal være den samme som har gjort hærverk på en rekke biler på Nesttun.

– Vi har gode overvåkningsbilder både fra parkeringsanlegget på Nesttun og Esso-stasjonen, så vi er positive med tanke på å få identifisert vedkommende.

– Er videoen fra passasjersetet viktig i denne forbindelsen?

– Det er i hvert fall en video som har gitt et innblikk i hva som har skjedd, fra ungdommene sitt perspektiv.

Ingenting å frykte

Øvrebotten sier folk i området ikke trenger å frykte at denne mannen går løs.

Han sier angrepet var en skremmende hendelse for ungdommene på Esso-stasjonen, men at de ikke har registrert noen lignende hendelser fra gjerningsmannen tidligere.

– Jeg vil ikke si at det er grunn til å frykte noe som helst. Vi håndterer denne hendelsen som en enkelthendelse, men vedkommende har helt klart en del å svare for til politiet, sier politisjefen.