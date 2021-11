Den prisvinnende rapartisten ble oppdaget av en Uber-sjåfør

GOD KVELD NORGE (TV2): Da Myra freestylet i en Uber, ble sjåføren så imponert at han inviterte henne med i studio.

MYRA, som egentlig heter Regina Tucker, er aktuell med det nye albumet «Bokser & ballerina».

Til God kveld Norge, forteller hun at hun ønsker å få frem både den tøffe og myke siden ved seg selv, gjennom den nye musikken.

Turbulent oppvekst

– Det er et album der jeg forener et kontrastfylt menneske, som er meg selv. Før kunne jeg bli irritert på meg selv, hvis jeg gjorde meg selv sårbar, forteller Myra.

– Men så innså jeg at det å være et helt menneske er stort, og at jeg vil være hele meg, forteller hun videre.

Bergens-rapperen har tidligere fortalt at hun har kjent på et press rundt det å passe inn i ulike roller, både som rapper og som svart kvinne.

– Man blir fort ansett eller stemplet som sterk, og jeg tror jeg har hatt en turbulent barndom og ungdomstid, som mange ville sagt jeg var sterk som kom meg gjennom, forteller hun.

– Det tror jeg har satt seg i meg, at da må jeg tåle alt da, sier hun videre.

Myra har vært åpen om at hun har hatt en turbulent oppvekst. Da hun var 4 år, flyktet hun og familien fra borgerkrigen i Sierra Leone og til Norge. Senere i oppveksten bodde hun en periode på ulike barnehjem, og i ulike fosterhjem.

Oppdaget av en Uber-sjåfør

Akkurat som seg selv, så mener Myra at rapping har flere ulike lag ved seg, og vil ikke definere sjangeren som bare tøff.

– Rap er en sjanger som kommer fra undertrykte stemmer. Rap er også et veldig stort uttrykk, hvor man kan uttrykke sine kamper i samfunnet, eller sine kamper med seg selv. Det er så stort at jeg ikke vil definere det som bare tøft, sier hun.

Myra har etablert seg som et sterkt navn innenfor rap-sjangeren, og i fjor ble hun tildelt TONOs Edvard-pris som tekstforfatter for låten «Hjemløs i egen by».

Den nå prisvinnende rapperen, ble ved en tilfeldighet oppdaget av en Uber-sjåfør, for aller første gang.

– Uber-sjåføren og jeg begynte å freestyle, og jeg tøffet meg jo litt. Og så spurte han meg om jeg hadde lyst til å bli med i en cypher, forteller Myra.

– To uker senere ble jeg med i den cypheren. Det var i et studio på Tøyen i en kjeller. Og så lagde vi en låt som endte opp med å bli min debutlåt, sier hun videre.

Ifølge «DailyRapFacts», er cypher et uttrykk som brukes innenfor hip-hop og rap, for å referere til en freestyle-økt.