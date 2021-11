Sønnen ute av sykehus etter innleggelse

Det skriver Ulrik Nygaard på sin Instagram, onsdag.

«Endelig ❤️ 8 dager på sykehus er over, og vi håper vi aldri trenger å sjekke inn igjen🙏🏻 I en vanskelig situasjon kunne vi ikke vært et bedre sted enn på barneavdelingen på Drammen sykehus. Tusen takk for all godhet»

Innlagt med pustevansker

I forrige uke delte influenser-paret at sønnen, Søren, ble innlagt på Drammen sykehus med RS-virus etter flere turer til legevakten.

– Vi ble sendt hjem med beskjed om at vi skulle ta kontakt med sykehuset om han ble verre. Søren ble ikke noe dårligere, men magefølelsen sa at dette var feil vurdering, fortalte Ulrik til God kveld Norge.

Paret var lenge bekymret for sønnen som blant annet slet med å puste.

RS-viruset Ifølge FHI opplever de fleste som får RS-viruset forkjølelsessymptomer. Hos noen spedbarn og småbarn kan imidlertid det som starter som en RS-forkjølelse, trekke ned i lungene og gi bronkiolitt.

– Han har fortsatt behov for kontinuerlig oksygen, fortsatt behov for mat via sonde i magen. Temperaturen er mye bedre, og allmenntilstanden er vesentlig bedre. Julianne er en supermamma med stor S, fortalte Ulrik.

Klar beskjed

Nå er den lille familien ute av sykehuset.

Ulrik oppfordrer også foreldre til å ikke gi seg i kontakt med helsevesenet, dersom de føler det er noe galt med barnet sitt.

– Jeg ønsker ikke å henge ut noen her. Jeg vet at de ønsker å hjelpe. Det var også tilfellet her, men sliter du med en dårlig følelse av at det du har blitt fortalt ikke stemmer, så ikke gi deg, skriver han.

