Elbilene har hatt en eventyrlig utvikling i Norge. Det startet med små og rare biler som appellerte til bare de aller mest interesserte. I dag er det nesten ingen private kjøpere som velger noe annet enn elbil når de skal ha ny bil.

Noen av dem som virkelig har fulgt denne utviklingen tett, er Elbilforeningen. De feiret 25 år i fjor, og har vært med på en reise som startet med Buddy og Think, til dagens elbiler som har både firehjulstrekk og hengerfeste.

I 1995 kjøpte 0,01 prosent av nybilkjøperne elbil, mens det så langt i 2021 er hele 63,3 prosent som velger elbil.

– Gir oss tyngde

Elbilforeningen har markert seg som et viktig talerør for elbilene og de som kjører elektrisk bil.

Og de har vært svært gode på rekruttering. Nå har de passert 100.000 medlemmer i Norge.

– Vi har kjempet for elbilistene hele veien og jeg vil takke medlemmene våre. Det er ingen tvil om at vi sammen er sterke. Kraften i 100.00 medlemmer gir oss tyngde. Nå skal vi vokse videre og mange flere skal få bli med på elbilfesten i årene som kommer, sier Christina Bu som er generalsekretær i Elbilforeningen.

Tatt av i distriktene

Hun annonserte medlemsrekorden under åpningen av den store elbilkonferansen Nordic EV Summit på Lillestrøm onsdag.

Bu sier at spesielt gleder seg over at organisasjonen favner medlemmer i hele Norge.

– Folk fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord kjøper seg elbil og melder seg inn i Elbilforeningen. Elbilsalget har også tatt av i distrikts-Norge, sier Christina Bu, i en pressemelding.

Hun er ikke i tvil om hva foreningen skal prioritere framover.

– Det viktigste for oss nå er å jobbe for at vi når Stortingets vedtatte mål om at alle nye biler i 2025 er nullutslippsbiler.

Snart en halv million elbiler

Og strategien er den samme som de siste 25 årene:

– Å gjøre elbilistens hverdag enklere, avslutter hun.

Antall elbiler på norske veier tok for alvor av i 2014. Da passerte vi 40.000 eksemplarer. 100.000 elbiler ble passert i 2016 og etter det har kurvene gått rett til værs.

400.000 biler ble passert tidligere i år. Nå nærmer vi oss 450.000 elektriske biler og vi skal nok ikke langt ut i 2022 før den magiske 500.000-grensen passeres.

