Svensk skistjerne etter nedslående OL-beskjed: – Jeg lå på gulvet og gråt

Vinterens store mesterskap går uten svenskenes største sprinthåp. Det forteller Svahn i et intervju med Expressen.

21-åringen måtte gjennom en skulderoperasjon for ni uker siden. Beskjeden om at OL ryker fikk hun like etter inngrepet.

– Med en gang jeg våknet, fikk jeg høre at jeg ikke kommer til å reise til OL i vinter, sier Svahn.

I en pressemelding fra Det svenske skiforbundet blir det også bekreftet at sprintkanonen ikke kommer til å gå noen konkurranser denne vinteren.

– Akkurat nå er jeg i min karrieres dypeste dal. Helt siden min operasjon i september har jeg visst at OL ikke er aktuelt for meg denne sesongen, sier hun i pressemeldingen.

Det blir ingen konkurranser på Linn Svahn den kommende sesongen. Foto: Johanna Lundberg / BILDBYRÅN

– Et stort tap

TV 2s langrennsekspert Petter S. Skinstad er klar på at Svahn vil bli savnet denne sesongen.

– Verdenscupen og OL blir en attraksjon fattigere. Svahn har vært et kjempetilskudd til langrennssporten. Spesielt på sprint, men også på distanse som hun viste i Tour de Ski. Hun er helt rå - både i og utenfor løypen, sier Skinstad.

– Det er et stort tap, og det er lenge til neste OL. Det er bare å ønske god bedring, sier TV 2-eksperten.

Skinstad mener at kampen om OL-medaljene på sprint nå er vesentlig mer åpen.

– Det er helt klart kortere vei til medaljer for Norge når Sverige mister en av sine mange sterke sprintere. Det vil også bli et tap på stafetten. Det er alltid synd at de beste ikke stiller til start - uansett nasjon.

Gikk VM med skade

Skaden oppsto først etter et fall i et renn i Ulricehamn forrige sesong. Landslagslege Per Andersson har tidligere uttalt til Expressen at skaden kunne vært behandlet annerledes. For Svahn stilte på startstreken i VM kun uker etter fallet.

Linn Svahn etter fallet i Ulricehamn i februar 2021. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Til avisen forteller Svahn at legen har bedt om unnskyldning.

– Ja, det har han absolutt gjort. Det finnes ingen vonde følelser.

Skistjernen presiserer at også hun kunne gjort ting annerledes. Og til tross for skaden klarte hun faktisk å ta seg til semifinale under VM.

– Jeg tror mange toppidrettsutøvere er som meg. Har man satt seg et mål som man har jobbet mot lenge, så blir man ganske manisk.

– Man stenger ute alt annet. Som smerter og varseltegn. Jeg bet i meg veldig mye, noe som er lite kult og dumdristig.

Lå gråtende på gulvet

Langrennsyndlingen sier det er mange følelser knyttet til dette.

– I går lå jeg på gulvet og klemte hunden min og bare gråt. Det var nok første gangen jeg gråt sånn på to-tre år.

Svensken forteller i intervjuet at det er kun hennes aller nærmeste som har visst om at OL kom til å ryke. Ikke en gang landslagsvenninnene har fått vite om skadeomfanget før nå.

– Jeg har ikke vært klar til å prate om det tidligere. Og det har alle akseptert. Men neste helg starter sesongen, så da føles det åpenbart at jeg må fortelle det nå.

Skiløperen forteller at hun ennå ikke kan belaste den opererte skulderen.

– Jeg kan løfte en kaffekopp. Men absolutt ikke en stekepanne.

(©NTB/ TV 2)