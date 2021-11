Alle gravide over 35 år får tilbud om NIPT-test og tidlig ultralyd fra januar 2022

– Vi er glade for at flere kvinner snart vil få tilbud om NIPT og tidlig ultralyd. Dette kan bidra til mer trygghet og bedre svangerskapsomsorg for kvinner over hele landet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Helseforetakene har ansvar for å tilby dette til gravide i sine områder, opplyser regjeringen. Tilbud om tidlig ultralyd skal gis rundt uke 12 i svangerskapet.

NIPT står for non-invasive prenatal test og er en blodprøve som kan påvise kromosomavvik.

Fungerende leder i KrF, Olaug Bollestad, mener dette er et stort nederlag for menneskeverden i samfunnet vårt å innføre NIPT-test. Hun mener det vil føre til en økt stigmatisering av funksjonsnedsettelser i samfunnet vårt.

– Senest i går pekte FHI på at innføringen av NIPT-testen trolig vil føre til en nedgang av barn født med Downs syndrom, sier Bollestad.

Hun viser til tall fra Folkehelseinstituttet. Instituttet mener det er naturlig å anta at de nye rutinene vil påvirke andelen levendefødte barn med Downs her til lands i årene framover.